Фестиваль российского кино продолжает свое путешествие по африканскому континенту: на днях завершились показы в Мозамбике, теперь возможность познакомиться с новинками российского кинематографа появилась у жителей ЮАР.

Бесплатные показы, организованные РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, пройдут в Кейптауне, в кинотеатре Numetro Canal Walk. ЮАР – страна с одной из наиболее развитых киноиндустрий на континенте и большим количеством кинотеатров: семейные походы в кино являются одним из популярных видов досуга, и, несомненно, фестиваль российских фильмов привлечет внимание южноафриканского зрителя. ​​​​​​​

Россия и ЮАР по-новому открывают друг для друга национальный кинематограф своих стран: в июле этого года в Санкт-Петербурге и Москве прошли показы африканского кино в рамках Второго Саммита «Россия-Африка». Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» представил большое количество фильмов производства ЮАР или созданных в копродукции с ЮАР. РОСКИНО также в рамках этого фестиваля организовало при поддержке Минкультуры России Дни африканского кино, программа которых включала фильмы из ЮАР. Теперь же, в рамках Russian Film Festival южноафриканская аудитория познакомится с новыми работами российских режиссеров.

В программе Russian Film Festival – семейные комедии в жанре фэнтези, комедийная драма, а также анимация для юных зрителей.

Фильм открытия, фантастическая комедия «Грозный папа» (реж. Карен Оганесян, Юрий Коробейников) – история про приключения царя Ивана Грозного, который оказывается в современном мире. Комедия стала лидером по просмотрам в рамках Russian Film Festival в Индии, который прошел августе.

Еще одна комедия «Артек. Большое путешествие» (реж. Карен Захаров, Армен Ананикян) перенесет зрителей вместе с главными героями в прошлое. Это история про четверых подростков, которые, приехав на отдых в знаменитый детский лагерь «Артек», загадывают желание у волшебного дерева и оказываются в 1988 году.

Путешествия во времени ожидают и зрителей фэнтези-фильма «Хронос» (реж. Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов). Картина снята по мотивам фантастических рассказов писателя Кира Булычева. Действие фильма разворачивается в России прошлого, настоящего и будущего.

Для детской аудитории будет представлен полнометражный анимационный фильм «Фиксики против кработов» производства одного из лидеров российской анимационной индустрии ГК «РИКИ». Анимационная вселенная «Фиксиков» существует уже более 12 лет, и за это время вышло более 200 эпизодов сериала и два полнометражных фильма. Права на сериал проданы в 167 стран, а общее число просмотров на YouTube и на платформах VOD по всему миру превышает 25 миллиардов.

Комедийная драма «Скоро кончится лето» (реж.Яна Скопина) – совместный кинопроект Казахстана и России, один из ярких авторских фильмов последних лет. Картина рассказывает историю одного лета 1990 года в казахском многонациональном дворе. Фильм был также показан на Russian Film Festival в Казахстане и Франции.

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