Якутский фильм «Легенды вечных снегов» получил приз международного кинофестиваля imagineNATIVE в Торонто

Фильм якутского режиссера Алексея Романова «Легенды вечных снегов» получил премию Международного кинофестиваля ImagineNATIVE Film в Канаде как лучший фильм на языке коренных народов мира. Информация об этом опубликована на официальном сайте кинофестиваля.

Это мистическая драма, снятая по мотивам произведения классика якутской литературы Николая Заболоцкого «Маппа». В середине 80-х годов ХХ века режиссер уже обращался к этому произведению, сняв по нему короткометражный фильм для своей дипломной работы во ВГИКе. Короткометражка стала первой лентой на якутском языке и своего рода прологом к истории подъема якутского кино.

В центре сюжета картины — судьба эвенской девушки, которую отдают в жены богатому якутскому купцу. Трагическая истории любви превращается в хоррор, а тема испытаний и нравственного выбора, покаяния и возмездия переплетается с древними легендами, мифами, тайнами вечных снегов.

Картина режиссёра Алексея Романова ранее уже завоевывала награды на российских и международных кинофестивалях, включая Гран-при II Бишкекского международного кинофестиваля, приз за лучший сценарий фестиваля «Киношок» и Гран-при ХX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар»,

ImagineNATIVE Film — крупнейший в мире фестиваль кино коренных народов, цель которого— продемонстрировать фильмы, видео, аудио- и цифровые работы, созданные представителями коренных народов со всего мира.

В 2025 году в очном формате фестиваль прошел с 3 по 8 июня в Торонто. imagineNATIVE продолжает работу в режиме онлайн, предоставляя зрителям со всего мира увидеть многие фильмы из официального отбора 2025 года, в том числе и некоторые из картин, отмеченных наградами.

Напомним, что работы якутское кино на ImagineNATIVE Film не раз было отмечено наградами кинофестиваля. В частности, в 2023 году среди победителей оказались сразу 3 якутских картины: «Айыы-куо» Айаала Адамова, «Кукушка» Евгения Николаева и анимационная картина «Бык холода» студии «Тундра».