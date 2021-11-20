«Без тех, кто меня окружает, я бы не была такой, какая есть»: Лиза Гинзбург представила свой новый трек под названием «Каждый день»

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Юная исполнительница с уникальным стилем уже давно заняла место в сердцах меломанов. Её популярность растёт и набирает обороты, этим летом Лиза приняла участие в рок-фестивале – FOX ROCK FEST, где лучшие музыканты объединились для того, чтобы сделать «Зелёный остров» Липецка островом музыки, а также запомнилась своим участием в легендарном музыкальном проекте на НТВ – «Квартирник у Маргулиса».

Лиза не перестаёт радовать свою аудиторию и на днях представила публике новую осознанную историю под названием «Каждый день».

– «Каждыйдень» = спасибо. В черновиках песня называлась именно так. Это моя благодарность каждому и за всё (неважно, хорошее или плохое). Без тех, кто меня окружает, я бы не была такой, какая есть, – говорит Лиза.

Обложка нового трека, как и нескольких предыдущих, выполнена в одной стилистике: рисунки родной сестры Лизы, которая является самой главной поклонницей певицы.

Послушать и оценить новую работу Лизы Гинзбург «Каждый день» можно уже сейчас. Песня доступна на всех стриминговых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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