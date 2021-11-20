Все кантаты Баха с Романом Насоновым

21 ноября 2021 года в Кафедральном соборе святых Петра и Павла Collegium Musicum продолжает грандиозный проект, в рамках которого все кантаты Баха звучат на исторических инструментах в пространстве собора. Пятый сезон проекта посвящен кантатам, чей музыкальный стержень составляют лютеранские хоралы. Духовные песни сопровождали каждого лютеранина на протяжении всей жизни; Бах прикоснулся к этому неисчерпаемому источнику вдохновения в раннем детстве – в возрасте 4-10 лет сборник церковных гимнов был его главной книгой, – и не расставался до конца дней. Мелодии хоралов искусно вплетены во многие его сочинения, создавая смысловую многомерность, ими инкрустирована вся баховская музыка, благодаря символике мотивов обладающая мощной интертекстуальностью. Человеку XXI века сложно считывать эти слои, вот почему в проекте так важны с комментарии крупнейшего знатока духовной музыки Романа Насонова.

21 ноября прозвучат кантаты, основанные на хорале знаменитого немецкого богослова и литератора Иоганна Агриколы «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» (1526/27).

В концерте примут участие Людмила Фраёнова (сопрано), Михаил Широченко (альт), Михаил Нор (тенор), Владимир Красов (бас), титулярный органист Папской базилики св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор (орган) и Ансамбль Collegium Musicum. Художественный руководитель и дирижер – Олег Романенко.

Начало в 20:00.

Подробности на сайте https://collegiummusicum.ru .

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