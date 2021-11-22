Известная на всю страну группа барабанщиков Vasiliev Groove неожиданно сменила род деятельности

Пожалуй, не осталось в нашей стране людей, которые не слышали об уникальном шоу барабанщиков Vasiliev Groove, которым присужден официально статус быть номером № 1 в своей стезе. Но почему, когда коллектив на пике популярности, ребята решают внести изменения?

Не пугайтесь! Барабаны остаются, без них эта группа жить не может. Ребята всего-навсего решили запеть.

Идея пришла спонтанно, впрочем, как и большинство других, которые имеют право на свою реализацию в жизни, если покажутся довольно заманчивыми солисту группы, Роману Васильеву.

За возможность попасть в состав группы разыгралась нешуточная борьба среди вокалистов. Был организован кастинг из 100 лучших претендентов, из которых лишь одна девушка, смогла впечатлить Vasiliev Groove и занять свое место за стойкой микрофона.

К написанию треков ребята подходят очень креативно, работают в тандеме с профессиональными саунд-продюсерами, набрасывают свои идеи и окончательные видения, разгорается настоящий мозговой штурм, подбирают аранжировку, колдуют над текстом песен, и всё это происходит под соусом – ударной волны барабанов.

У группы уже есть три успешно-выпущенных трека — «Прощание славянки» (совместно с хором Сретенского монастыря, 2020 г.), «Бей в барабаны» (2021 г.), на Relaxe (2021 г.).

В настоящее время коллектив готовится представить слушателям новый оригинальный трек — «Мoscow March», с участием их вокалистки Дарьи. Ждите его в декабре 2021 года на всех цифровых площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.