Сергей Эфрон отпраздновал День Рождения большим концертом

25 апреля 2022 года в легендарном клубе «16 тонн» на Пресне состоялся большой сольный концерт главного городского лирика нашей страны Сергея Эфрона, приуроченный к Дню Рождения артиста.

В этот вечер на сцене с Сергеем играл бэнд Live Karaoke под руководством Анатолия Климова, а также специальный гость — лауреат всероссийских и международных конкурсов саксофонист Денис Мельников.

«С ребятами из бэнда Live Karaoke я познакомился год назад. Мы как-то сразу нашли общий язык и уже третий концерт делаем вместе. Есть у нас и приглашённая звезда — Денис Мельников. Когда начинает петь его саксофон, на сцене творится какая-то магия, а я вместе со зрителями попадаю в ее манящий плен.

Отдельное спасибо хочу сказать людям, которые остаются за сценой, но чей вклад не менее значим: моим аранжировщикам Максу Чай Ван Себи с Marakuja Records и Андрею Звереву с Milk Music, а также PR-директору Денису Ухову. Без этих ребят не было бы меня как артиста».

Специальными гостями вечера стали: Паша Руденко, Дарья Платонова (Беженар) и Арина Бережная.

«Признаюсь, во время концерта я просто наслаждался атмосферой и общением со зрителем, не осознавая в полной мере того маленького чуда, которое происходило со мной в этот момент на сцене. И только дома, пересматривая публикации зрителей с концерта в социальных сетях, меня накрыло от эмоций и бесконечной благодарности миру и людям, которые подарили мне эти два часа невероятного творческого и человеческого счастья», — делится впечатлениями Сергей Эфрон о своем концерте.

Каждый концерт Сергея Эфрона — это глубокий музыкальный разговор по душам со зрителями о загадках жизни, парадоксах любви, дружбе и смысле существования в теплой домашней атмосфере. «Видеть, как во время концерта зрители танцуют, улыбаются, грустят и даже плачут — лучшая награда для меня! — говорит Сергей. — Это значит, что моя музыка отзывается, помогает людям разобраться экзистенциальных вопросах и делает мир вокруг добрее. Не это ли главная задача любого искусства?»

Фото – Евгения БЕРЕЗИНА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.