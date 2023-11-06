В банкетном зале «Modus» прошла ежегодная звездная премия Moda Topical Style Awards 2023 , где были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса! Оксана Федорова наградила самых успешных звезд.

Статуэтка за «Самый стильный дуэт» досталась Люсе Чеботиной и Филиппу Киркорову. На церемонию артист приехать не смог, но записал видеопривет из Азии. Из молодого поколения премию посетили Валя Карнавал, Amirchik, Настя Годунова, Акмаль

Ведущие церемонии были Вячеслав Макаров и Катя Гусева.

Оксана Фёдорова

Люся Чеботина

Настя Годунова

Валя Карнавал

Наталья Подольская

Мария Краймбери

Юлиана Караулова и Akmal

ST и Ассоль

Жасмин

Амирчик

Заветные статуэтки получили:

Юлианна Караулова и Akmal - Лучшая дуэтная песня;

Группа «Винтаж» - Лучшая танцевальная песня;

Мари Краймбрери - Певица года и Альбом года;

Валя Карнавал - Стильный инфлюенсер;

Филипп Киркоров - Самый стильный и Самый стильный дуэт;

Люся Чеботина - Самая стильная и Самый стильный дуэт;

Ольга Серябкина - Хит года;

Наталья Подольская - Стильный сингл за песню «Конечно, да!»;

Юлия Ковальчук - Стильная мама;

Алексей Чумаков - Самое стильное концертное шоу;

ST и Ассоль - Стильная пара;

Tasso - Стильный дебют;

Жасмин - Стильный голос;

Амирчик - Музыкальный прорыв;

Катя Гусева - Диджей года;

Александр Олешко - Актер года;

Рада Русских - Женщина года;

Наталья Рагозина - Звезда спорта.

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