В банкетном зале «Modus» прошла ежегодная звездная премия Moda Topical Style Awards 2023 , где были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса! Оксана Федорова наградила самых успешных звезд.

Статуэтка за «Самый стильный дуэт» досталась Люсе Чеботиной и Филиппу Киркорову. На церемонию артист приехать не смог, но записал видеопривет из Азии. Из молодого поколения премию посетили Валя Карнавал, Amirchik, Настя Годунова, Акмаль
Ведущие церемонии были Вячеслав Макаров и Катя Гусева.

Оксана Фёдорова

Люся Чеботина

Настя Годунова

Валя Карнавал

Наталья Подольская

Мария Краймбери

Юлиана Караулова и Akmal

ST и Ассоль

Жасмин

Амирчик

Заветные статуэтки получили:

  • Юлианна Караулова и Akmal - Лучшая дуэтная песня;
  • Группа «Винтаж» - Лучшая танцевальная песня;
  • Мари Краймбрери - Певица года и Альбом года;
  • Валя Карнавал - Стильный инфлюенсер;
  • Филипп Киркоров - Самый стильный и Самый стильный дуэт;
  • Люся Чеботина - Самая стильная и Самый стильный дуэт;
  • Ольга Серябкина - Хит года;
  • Наталья Подольская - Стильный сингл за песню «Конечно, да!»;
  • Юлия Ковальчук - Стильная мама;
  • Алексей Чумаков - Самое стильное концертное шоу;
  • ST и Ассоль - Стильная пара;
  • Tasso - Стильный дебют;
  • Жасмин - Стильный голос;
  • Амирчик - Музыкальный прорыв;
  • Катя Гусева - Диджей года;
  • Александр Олешко - Актер года;
  • Рада Русских - Женщина года;
  • Наталья Рагозина - Звезда спорта.
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