В банкетном зале «Modus» прошла ежегодная звездная премия Moda Topical Style Awards 2023 , где были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса! Оксана Федорова наградила самых успешных звезд.
Статуэтка за «Самый стильный дуэт» досталась Люсе Чеботиной и Филиппу Киркорову. На церемонию артист приехать не смог, но записал видеопривет из Азии. Из молодого поколения премию посетили Валя Карнавал, Amirchik, Настя Годунова, Акмаль
Ведущие церемонии были Вячеслав Макаров и Катя Гусева.
Оксана Фёдорова
Люся Чеботина
Настя Годунова
Валя Карнавал
Наталья Подольская
Мария Краймбери
Юлиана Караулова и Akmal
ST и Ассоль
Жасмин
Амирчик
Заветные статуэтки получили:
- Юлианна Караулова и Akmal - Лучшая дуэтная песня;
- Группа «Винтаж» - Лучшая танцевальная песня;
- Мари Краймбрери - Певица года и Альбом года;
- Валя Карнавал - Стильный инфлюенсер;
- Филипп Киркоров - Самый стильный и Самый стильный дуэт;
- Люся Чеботина - Самая стильная и Самый стильный дуэт;
- Ольга Серябкина - Хит года;
- Наталья Подольская - Стильный сингл за песню «Конечно, да!»;
- Юлия Ковальчук - Стильная мама;
- Алексей Чумаков - Самое стильное концертное шоу;
- ST и Ассоль - Стильная пара;
- Tasso - Стильный дебют;
- Жасмин - Стильный голос;
- Амирчик - Музыкальный прорыв;
- Катя Гусева - Диджей года;
- Александр Олешко - Актер года;
- Рада Русских - Женщина года;
- Наталья Рагозина - Звезда спорта.
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