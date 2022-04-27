Учитель из Подмосковья вошла в десятку лучших педагогов-чтецов России и зарубежья!

25 апреля состоялся финал Первого международного конкурса среди читающих педагогов. В конкурсе, который проводит фонд «Живая классика», приняло участие больше 2500 тысяч учителей не только из России, но еще из 15 стран мира!

Марафон испытаний длился несколько месяцев: от подачи видеозаявки, отборочных туров, региональных соревнований, затем был полуфинал. 25 апреля в онлайн-финале сразились сильнейшие: 20 человек — из 15 регионов России и 10 преподавателей русского языка и литературы из Аргентины, Казахстана, Латвии, Таджикистана, Египта Узбекистана и Молдовы. Все они читали наизусть отрывки из прозаических произведений.

Выступление финалистов оценивали преподаватели ведущего театрального ВУЗа страны — театрального института им. Бориса Щукина: Любовь Башинская, Елена Бушуева-Цеханская, актриса театра и кино Дарья Жулай, а также Наталья Туровская, создатель и директор сети московских театральных студий для детей и подростков «Дети Райка» и Татьяна Рудишина, главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара (Москва), эксперт в области детской книги.

Победителями конкурса стали 10 преподавателей, в том числе режиссер-педагог из «Гимназии Святителя Василия Великого» Мария Токмачёва:

«Я хочу выразить огромную благодарность всем организаторам конкурса «Живая классика»! Невероятно добрая, теплая атмосфера царила на всех этапах прослушиваний. Каждый раз подключалась как на праздник, праздник чудесных произведений, которые мы имели возможность слушать и праздник общения с очень интересными и талантливыми людьми — участниками и членами жюри. Нужно иметь огромный талант , чтобы так грамотно и четко все организовать. Желаю процветания прекрасному конкурсу! С нетерпением жду поездку в Санкт — Петербург, встречу с организаторами и победителями. Очень счастлива! Благодарю каждого, кто осуществил для нас эту чудесную сказку».

Все победители конкурса получат главный приз — поездку осенью 2022 года в Санкт-Петербург на Международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика». Там участников ожидает интереснейшая образовательная программа и суперфинал на театральной сцене.

Кроме того, финалисты конкурса получили призы от фонда «Живая классика» и партнеров конкурса — книги и сертификаты от издательства психологической и педагогической литературы «ПИТЕР» и издательства «МИФ», а также дипломы и грамоты.

Проводит конкурс педагогов-чтецов фонд «Живая классика», который уже 11 лет организует самый масштабный в мире конкурс юных чтецов «Живая классика». Традиционно в конкурсе принимали участие подростки 11-17 лет, которым помогали подготовиться к вступлению преподаватели литературы, педагоги творческих студий и школьных театров. Но в 2022 году впервые в конкурсе была предусмотрена возможность поучаствовать и у самих педагогов.

Увидеть трансляцию финала первого Международного конкурса педагогов-чтецов можно в группе фонда и конкурса «Живая классика» Вконтакте — vk.com/young_readers

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