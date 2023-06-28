БИЗНЕС И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Группа компаний «Главстрой» и Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляют о долгосрочном сотрудничестве и новом формате работы с магистрами. В рамках партнерства пройдет открытый конкурс портфолио, восемь победителей которого получат гранты на обучение в магистратуре «Дизайн среды. Продвинутый уровень». На протяжении двух лет студенты будут совершенствовать профессиональные навыки, работая над реальными брифами, чтобы стать частью команды одного из крупнейших российских девелоперов после защиты диплома.

Обучение в Школе дизайна НИУ ВШЭ построено на проектном подходе: с первого занятия студенты работают над собственными дизайн-проектами, параллельно получая новые знания и формируя профессиональное портфолио топового уровня. Грантовая программа призвана не только поддержать талантливых профессионалов, но и укрепить связь крупных компаний с университетом для достижения максимально высоких образовательных и профессиональных результатов.

«Коллаборация с одним из ведущих вузов России дает нам уникальную возможность не только выбрать наиболее перспективных студентов для дальнейшего взаимодействия, но и плотно работать с ними на протяжении всего времени обучения. Студенты, в свою очередь, смогут решать реальные производственные задачи, предлагать свои идеи и воплотить их в крупнейших проектах комплексного освоения территорий Северной столицы», — комментирует Анна Лях, директор по персоналу «Главстрой Санкт-Петербург».

Подробнее о программе

«Дизайн среды. Продвинутый уровень» Программа магистратуры рассчитана на слушателей с опытом работы в сфере архитектуры и/или дизайна среды и желанием получить навыки многоуровневого проектирования, а также управления проектами в сфере городских общественных пространств.

Приобретая фундаментальные знания в области архитектуры, градостроительства, ландшафтного дизайна и устройства городской экономики, студенты профиля учатся их применять в работе с конкретными объектами городской среды. На протяжении двух лет учёбы в магистратуре они работают над реальными проектами для малых российских городов, получая профессиональные компетенции в организации процессов от экспертов индустрии. Большинство преподавателей Школы дизайна — дизайнеры-практики с внушительным опытом в своей области.

«В нашем курсе основное внимание уделяется именно креативной стороне профессии — концептуальному проектированию, разработке городской айдентики, навигации и архитектурно-дизайнерских решений от МАФов до городских планов. В качестве среды для экспериментов будет выступать стандартный небольшой город, масштаб которого позволяет в учебном формате рассмотреть алгоритм создания различных элементов среды, как пространственных, так и объемных. Работа над проектами выстроена по уже ставшей известной «карте креативных компетенций», позволяющей студенту системно взглянуть на приобретаемые в ходе обучения навыки. В течение двух лет студенты выполнят пять проектов, подготовят ВКР и создадут уникальное портфолио, которое будет незаменимым в поиске работы на быстро развивающемся рынке благоустройства малых городов РФ», — рассказали кураторы программы Александр Джикия и Вадим Липатов.

«Мы реализуем крупные жилые проекты не только в Московской области, но и в других регионах России. И каждая локация требует особенного подхода. Например, рынок Московской области отличается по своей философии от столичного. Для наших жителей важно иметь доступ к крупным деловым центрам, сохранив при этом некую обособленность от городской суеты. Поэтому продуманность и функциональность наших жилых районов имеют ключевое значение. Сотрудничество со Школой дизайна НИУ ВШЭ позволит нам привлечь к решению этой задачи молодых и перспективных студентов, чей свежий взгляд даст возможность сделать наши жилые районы еще более современными и комфортными для локальной аудитории», - отмечает Марина Зимина, Директор по персоналу компании «Главстрой Регионы».

Как получить грант?

Чтобы принять участие в конкурсе на грантовую поддержку, нужно подать документы для поступления на магистерскую программу «Дизайн среды» (профиль «Дизайн среды. Продвинутый уровень») в НИУ ВШЭ до 15 сентября, успешно пройти вступительное собеседование и конкурс портфолио. Во время вступительных испытаний представители группы компаний «Главстрой» выберут восемь абитуриентов, которые получат грант в размере стоимости первого семестра обучения (200 000 рублей).

Дальнейшая грантовая поддержка предоставляется на конкурсной основе: в течение двух лет обучения шанс получить грант будет у каждого студента, получающего высокие оценки за выполненные проекты по итогам полугодия.

«Сотрудничество с главными вузами страны, среди которых Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», стало для нашей компании давней традицией, потому что подготовка будущих кадров для современной строительной отрасли является нашей с учебными заведениями общей задачей. Масштабные проекты комплексного развития территорий, которые всегда реализовывал «Главстрой», формируют городскую среду, создающую условия для социально-экономического развития города и региона. Эффективное взаимодействие научной базы и практического бизнес-подхода обеспечивают мультипликативный эффект для разных отраслей и экономики страны в целом», — добавила директор по персоналу «Главстрой Москва» Лидия Катаскина.

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