Благодаря Юлии Беретте у дачников появился гимн

Певица Юлия Беретта не перестаёт радовать и удивлять своих поклонников. Работая и экспериментируя в разных жанрах артистка с каждым разом обретает всё большую аудиторию. Количество ее поклонников ежедневно растёт.

Ни для кого ни секрет, что лето — это 100% дачный сезон, но если спросить какую песню про дачу или отдых на даче вы знаете? Маловероятно, что слушатель придёт к единому мнению.

Беретта исправляет это, выпуская мощный народный хит «Хорошо на даче летом». Слова и музыка принадлежат перу самой Юлии.

«Я живу на два дома — Москва и Подмосковье и полноценно ощущаю всю прелесть дачной загородной жизни! Люблю Родину, ем смородину — на даче это хорошо летом! Когда если не сейчас?! Выезжайте на природу, наслаждайтесь окружающей вас красотой и слушайте мой новый трек! Лето проходит — эмоции остаются!», — говорит Юлия Беретта.

Свежий сочный сингл «Хорошо на даче летом» вышел на лейбле Zeon и доступен на всех цифровых площадках.

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