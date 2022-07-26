Август с Бахом: фестиваль «Органные вечера в Кусково» приглашает

Двенадцатый летний фестиваль «Органные вечера в Кусково» продолжает радовать москвичей и гостей столицы изысканными концертными программами. В августе гостей бывшей подмосковной усадьбы графов Шереметевых ждет восемь вечеров, в которых орган – главный инструмент форума – будет звучать соло и в составе различных ансамблей, представляя музыку Иоганна Себастьяна Баха, а также русскую и западноевропейскую классику четырех веков.

Иоганн Себастьян Бах владел органом в совершенстве, а созданные им произведения для этого инструмента являются истинными шедеврами. «Для такого гения, как Бах, – писал русский критик и композитор Александр Серов, – самым приличным, самым родным инструментом был орган, этот океан гармонии, бесконечно могучий и величественный даже в бесстрастном спокойствии своем». Органное наследие великого немецкого композитора эпохи барокко составило основу августовских программ. А их смысловым центром и кульминацией стал монографический концертный диптих с участием художественного руководителя фестиваля Елены Приваловой и знаменитого российского органиста и виолончелиста Александра Князева. Шесть трио-сонат для органа в их исполнении прозвучат 13 августа, а сочинения для виолончели и органа (как соло, так и в дуэте) можно будет услышать в Кусково 17 августа.

Тематическую программу «Иоганн Себастьян Бах и его последователи» представят в рамках смотра российский виолончелист, художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век» Александр Листратов и победитель международного конкурса органистов имени Марчелло Галанти в Италии Алексей Шевченко (3 августа). В концерте прозвучат сочинения немецких композиторов Иоганна Вильгельма Мютеля и Иоганна Вильгельма Гесслера – младших современников Баха, а также произведения авторов, живших гораздо позднее, но также испытавших на себе влияние гения – Сергея Прокофьева и Фридриха Оскара Вермана.

Дуэт в составе Елены Ивановой-Летягиной (флейта) и Елены Приваловой (орган) презентует уникальную программу, в которой нашли отражение органные стили и школы разных стран и эпох: от Иоганна Себастьяна Баха и его сына Карла Филиппа Эммануила, до Франца Шуберта, Сергея Танеева и русского композитора, основоположника Московской органной школы Александра Фёдоровича Гедике (10 августа).

Концерт, получивший название «Корифеи эпохи барокко» с участием Ивана Паисова (гобой), Юлии Макарьянц (меццо-сопрано) и Александра Удальцова (орган), откроется произведениями И.С. Баха, а затем познакомит слушателей с лучшими образцами вокально-инструментальной музыки той эпохи – произведениями Яна Питерсзона Свелинка, Дитриха Букстехуде, Георга Филиппа Телемана и Георга Фридриха Генделя (27 августа). Еще две фестивальные программы также отдадут дань музыкальным традициям эпохи барокко. Скрипачка Ирина Павлихина и органистка Екатерина Спиркина сместили угол зрения с немецкой органной традиции, предоставив возможность оценить сочинения итальянских барочных мастеров – Джованни Баттиста Перголези, Антонио Вивальди и Джузеппе Тартини (6 августа). А в концертной программе с участием Фатимы Лафишевой (скрипка), Александры Обнорской (траверс-флейта), Александра Листратова (барочная виолончель) и Елены Агаповой-Стрижаковой (орган) прозвучит изысканная музыка французов – Марена Маре, Жан-Фери Ребеля, Жан-Луи и Жан-Пьера Дюпоров, контраст которым составят опусы сына Баха – Карла Филиппа Эмануэля, одного из основателей классического музыкального стиля (20 августа).

Проект «Киномания» приглашает ценителей классического кино и знаменитых саундтреков, в которых тембр органа является одним из самых ярких выразительных средств (24 августа). В исполнении органистки Евгении Кривицкой и скрипачки Марии Лазаревой прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Нино Роты, Астора Пьяццоллы, Эннио Морриконе и других композиторов. В вечере примет участие актер, мастер художественного слова Петр Татарицкий.

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