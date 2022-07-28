Группа «ПИКЧИ!» представила новый трек «Дышать»

Расстояние губительно для отношений. Часто, подолгу не видя друг друга, люди начинают ссориться на пустом месте. Часами висеть на телефоне, выясняя отношения, вести длинные переписки в мессенджерах, порой доходя до того, что расставание — это единственный правильный выход. Но, на самом деле, это не так.

«Наша новая песня «Дышать» рассказывает историю чистой и искренней любви. Показывая, что все преграды — это просто эмоциональная выдумка. И даже во время сомнений или накручивания себя достаточно лишь увидеть любимого человека, чтобы понять, что всё это просто пустяки в сравнении с большим чувством», — говорит фронтмен группы «ПИКЧИ!», Олег Седанцов.

Учимся «Дышать» вместе с группой «ПИКЧИ!», ведь трек уже на всех цифровых площадках!

6 августа «ПИКЧИ!» выступят на фестивале «Живой» в Санкт-Петербурге, где презентуют новый трек, а также исполнят свои хиты «МЁРТВОЕ МОРЕ», «ТАКОЙ ЖЕ КАК И Я», «УЛЕТАЙ», «КОМЕТА» и другие.

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