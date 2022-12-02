Благотворительный концерт джаз-бэнда Moonberry Jam

4 декабря, в 14:00 интегративный джаз-бэнд Центра лечебной педагогики Moonberry Jam вновь выйдет на сцену Клуба Алексея Козлова.

Коллектив состоит из сотрудников Центра и молодых людей с особенностями развития, его выпускников. Участники бэнда регулярно репетируют, оттачивают мастерство, разучивают новые композиции, импровизируют, постоянно учатся друг у друга. Но интеграция и инклюзия в случае с Moonberry Jam - это только средство для достижения общей цели. Важнее всего для участников бэнда - быть группой в развитии, жить полноценной музыкальной жизнью, и им это удается! Коллектив не один год дает концерты в лучших джазовых клубах Москвы. С 2020 года Moonberry Jam стал выступать как аккомпанирующий джаз-бэнд с известными солистами из джазового сообщества, кто хочет приобщиться к благотворительности таким образом. В результате процесс нравится всем: и вокалистам, и участникам бэнда и гостям в зрительном зале!

На предстоящем концерте к Moonberry Jam присоединится одна из самых ярких соул-певиц московской джазовой сцены, резидент Клуба Алексея Козлова, Светлана Жаворонкова.

Светлана регулярно выступает на крупнейших музыкальных и культурных мероприятиях страны, таких как: «Усадьба Jazz», Skolkovo Jazz, Chess & Jazz в Саду «Эрмитаж» и др. Авторские композиции в исполнении Светланы звучат в эфире JazzFM и MegapolisFM, а её «живые концерты» - на радиостанциях «Серебряный дождь», «Маяк», «Культура». Несколько лет назад она приобрела всероссийскую известность участием в шоу «Голос» на Первом канале.

Концерты позволяют собирать средства в поддержку работы Центра лечебной педагогики и способствовать развитию этого уникального музыкального проекта.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.