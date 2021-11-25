Благотворительная акция на ВДНХ

24 ноября 2021 года на ВДНХ стартует сбор новогодних подарков для подопечных психоневрологического интерната (ПНИ № 30), куда после 18 лет попадают люди с особенностями развития из детских интернатов, сироты и пожилые люди. Принести купленные вещи можно в объекты резидентов ВДНХ — «Союзмультпарк», «Карамельную мануфактуру», парк интерактивных развлечений Engage VR и ATF Media.

ВДНХ и ее резиденты принимают участие в сборе подарков для подопечных ПНИ №30. Сотрудники и волонтеры фонда «Я есть!» узнали и записали желание каждого человека из подшефного интерната. В список попали одежда, обувь, косметика, парфюмерия, электроника, сладости, книги и другие вещи. Подробная информация о том, как стать участником акции и подарить новогоднее настроение жителям ПНИ № 30, на сайте сбудется.рф.

Принести купленные подарки можно с 24 ноября до 17 декабря в точки сбора, организованные резидентами ВДНХ:

«Карамельная мануфактура» (Парк ремесел, строение 174А): понедельник — пятница с 11:00 до 19:00, суббота — воскресенье с 11:00 до 20:00.

ATF Media (строение 313): ежедневно с 09:00 до 19:00.

Парк интерактивных развлечений Engage VR (строение 228, в арке Главного входа): ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Союзмультпарк» (павильон №7): ежедневно с 10:00 до 21:00.

Главная выставка страны регулярно поддерживает важные социальные проекты. Здесь проходят благотворительные фестивали, акции, забеги. ВДНХ является открытой площадкой и территорией равных возможностей для всех категорий посетителей.

С 2017 года благотворительный фонд «Я есть!» организовывает новогодний сбор подарков для подопечных ПНИ. За это время было собрано более 2000 тысяч персональных подарков для людей с разными особенностями: с синдромом Дауна, с аутизмом, с ДЦП.

Больше информации представлено на странице сайт ВДНХ – «ВДНХ для всех».

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