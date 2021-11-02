Олеся СИБИРЯКОВА: «Даже самая мелкая победа делает тебя более уверенной в своих собственных силах»

Лицо Олеси Сибиряковой украшает обложки самых популярных глянцевых изданий. Она всемирно известная модель, принимавшая участие в показах самых модных на сегодняшний день брендов. Олеся много лет прожила в Нью-Йорке, где получила хорошее юридическое образование и начала карьеру модели, снималась в кино, сериалах и музыкальных клипах. В настоящее время Олеся посвящает много сил работе в благотворительном фонде «Важные люди», амбассадором которого с недавних пор она является.

– Олеся, вы известная модель, расскажите немного о своей карьере. Когда впервые вышли на подиум? В каких показах принимали участие?

– Я родилась в Москве. Когда мне было 12 лет, наша семья переехала на постоянное местожительство в Нью-Йорк. Там и началась моя карьера модели – пока училась в школе, появились предложения принять участие в фотосессиях, съемках для модных журналов. Впервые на подиум я вышла в 18 лет и до сих пор продолжаю работать в качестве модели. За эти годы я участвовала в огромном количестве разнообразных проектов: фотосессии для журналов, рекламные ролики, музыкальные клипы. Принимала участие в показах в разных странах мира, в том числе именитых брендов, таких как Victoria’s Secret, D&G, Bluemarine, NinaRicci. Потом мне предложили стать лицом знаменитого американского ювелирного брэнда «Valerio 888». Так что, мою карьеру модели можно считать полностью состоявшейся. Со временем в Нью-Йорке я закончила актерские курсы, и мне начали предлагать съемки в сериалах и кинофильмах уже как актрисе.

– Сложно было делать карьеру в Нью-Йорке? С какими трудностями пришлось столкнуться?

– Нью-Йорк – один из признанных центров индустрии моды на ряду с Парижем, Миланом и Лондоном. И, безусловно, на подиумах Нью-Йорка существует бешеная конкуренция: тысячи красивых девушек из разных уголков мира борются за свое место под солнцем. Модельный бизнес изнутри довольно сложный организм – не то, чтобы я назвала его «террариумом единомышленников», но то, что существует в обычном мире: зависть, недоверие, конкуренция, там преобладает вдвойне. На мой взгляд, здоровая конкуренция в любой профессии необходима, хотя, конечно, выдержать ее может далеко не каждая. В любом случае, соперничество помогает тебе стать выносливее, закаляет. И даже самая мелкая победа делает тебя более уверенной в своих собственных силах. У меня было много сложностей, когда я только начинала свою карьеру в модельном бизнесе, но я выстояла и прошла хорошую школу.

– Вы достаточно разносторонняя личность: успешная модель, актриса, имеете юридическое образование, много времени уделяете своей семье. Семья для вас главное в жизни?

– Конечно! Я все делаю ради семьи. Мне кажется, это нормально для любой женщины. Могу даже сказать, когда я только получала образование, начинала работать в модельном бизнесе, когда ставила перед собой какие-то планки и добивалась чего-то, конечной целью всех моих планов было создание семьи и возможность в последствие заботиться о ней.

– Над чем работаете в данный момент и что от вас ожидать в ближайшем году?

– Я немного приостановила на время работу в модельном бизнесе – участвую только в крупных проектах и съемках. Хотя, несмотря на это, все равно много путешествую по миру в связи с показами по мере возможности. В этом плане пандемия, конечно, внесла свои коррективы в модельный бизнес. Сейчас я большое количество времени посвящаю благотворительной деятельности.

– Расскажите, как вы пришли к решению заняться благотворительностью? Почему выбрали фонд «Важные люди»?

– Мне кажется, отчасти в эту ситуацию вмешалось провидение – Его Величество Случай. Я давно уже планировала заняться благотворительной деятельностью на серьезной основе, а не от случая к случаю, как это бывает чаще всего. Мне хотелось себя полностью посвятить какому-то хорошему делу, но не было опыта. Однажды меня пригласили на важное мероприятие, где представили руководству фонда «Важные люди». Естественно, мы разговорились – я рассказала о себе и своих планах, узнала, чем занимается фонд, и мне практически в этот же вечер предложили стать его амбассадором.

– Чем именно занимается фонд «Важные люди»? Каким детишкам помогает команда фонда?

– На самом деле фонд существует всего год. Но за этот сравнительно небольшой промежуток времени команда фонда уже добилась определенных успехов в своей работе. Это касается помощи семьям, где есть дети с диагнозом СМА (спинальная мышечная атрофия) – сбор средств на лечение, покупка технических приспособлений для реабилитации и т.д. За год фонд «Важные люди» оказал финансовую помощь 20 семьям и помог 10 малышам – было собрано более 500 миллионов рублей, которые пошли на оплату спасительных уколов для детей СМА.

Спинальная мышечная атрофия – это диагноз, который в каком-то плане является приговором для малышей и их родителей, так как это смертельное заболевание является генетическим и представляет определенную сложность в его диагностировании и лечении. Нередко родители узнают о СМА у ребенка, когда ему исполнилось полгода. А до двух лет необходимо срочно начать качественное лечение, иначе последствия будут непредсказуемыми, ведь речь идет о нервных клетках спинного мозга (мотонейронах), которые и поражаются в результате. Как следствие развивается атрофия и паралич мышц – спинных, дыхательных, глотательных и в конечном итоге сердечной. Помочь ребенку может только укол препарата Zolgensmа. И главная сложность здесь в том, что он пока не зарегистрирован в России и стоит огромных денег. Фонд «Важные люди» берет на себя обязательства по сбору денежных средств, чтобы успеть сделать малышам спасительный укол Zolgensmа до 2-х лет.

– Олеся, расскажите о своем направлении в деятельности фонда «Важные люди»?

– Что касается моего участия в деятельности фонда, то помимо того, что я являюсь его амбассадором и должна привлекать к проблемам фонда внимание общественности, говорить об этом непростом заболевании, о том, как можно помощь малышам, которым поставили этот диагноз, я занимаюсь организацией мероприятий, цель которых, конечно же, привлечь внимание СМИ и непосредственный сбор денежных средств. Это первостепенная задача фонда. На сегодняшний день укол Zolgensmа – это самый дорогостоящий лекарственный препарат в мире. Достаточно одного укола, чтобы спасти жизнь одного ребенка – дать ему шанс вырасти, быть здоровым и счастливым.

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