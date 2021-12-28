Концерты-видеоинсталляции для всей семьи «В пещере горного короля» пройдут в Московской Консерватории 2 и 3 января 2022 года.

В Малом зале Московской Консерватории в первые дни Нового года состоятся необычные представления: концерты, сопровождаемые видеоинсталляцией и чтением литературных фрагментов на музыку Э. Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт».

«Пер Гюнт» – это увлекательное путешествие в мир народной легенды и волшебной сказки. Это история странствий: противоречивый главный герой, экзотические и фантастические персонажи, которые встречаются ему на пути, и верная Сольвейг, ожидающая его дома, – все они оживут благодаря гениальной музыке Грига.

Только два дня – 2 и 3 января 2022 года – музыкальные фантазии «В пещере горного короля» пройдут в исполнении Московского молодежного оркестра «Agitato» и камерного оркестра «Ad Parnassum» (дирижёры: Антон Лемехов, Валерий Попов). Для исполнения данной программы два коллектива объединились в виде симфонического оркестра.

Антон Лемехов и Валерий Попов – студенты кафедры оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории. Оркестры под их управлением успешно выступают в залах Московской консерватории.

Концерты-видеоинсталяции под музыку Грига прекрасно подойдут для семейного отдыха и для любителей аудио-визуальных перформансов.

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