Новогодние спектакли в театре «ФЭСТ»

В мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ» есть добрая традиция – в период новогодних праздников радовать юных зрителей премьерными спектаклями. Этой традиции уже много лет. Иногда удаётся осуществить премьеру в большом зале, иногда – на камерной сцене. В этом году дети увидят новые спектакли на обеих площадках.

С 17 декабря по 6 января в большом зале «ФЭСТа» пройдут показы спектакля «Волшебная туфелька Золушки». Это новая версия спектакля, сильно отличающаяся от той «Золушки», которую ставил театр больше четверти века назад. Постановка отличается не только художественным, музыкальным и хореографическим решением, но и переработанной драматургией сказки. Режиссер спектакля – художественный руководитель театра Игорь Шаповалов.

Одновременно на камерной сцене театр представит спектакль для детей от двух лет «Сказки на завалинке», поставленный по мотивам русских народных сказок. Режиссер спектакля – Дмитрий Полянский.

И, как и обычно, на спектаклях маленьких зрителей ждут интерактивные представления с главным новогодним героем - Дедом Морозом.

Примечательно, что в этом году спрос на детские новогодние представления в «ФЭСТе» со стороны школ и детских садов оказался настолько высоким, что билеты на декабрьские премьеры были раскуплены еще в тот момент, как театр только приступил к репетициям этих спектаклей. Тем же, кто очень хочет посмотреть новые сказки, театр советует поспешить с приобретением билетов на спектакли, которые должны состояться в начале января.

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