Благотворительный фестиваль «Я Верю. В погоне за счастьем»пройдет в столице к Международному дню защиты детей

30, 31 мая состоится ежегодный Благотворительный фестиваль «Я верю. В погоне за счастьем», посвященный Международному дню защиты детей. Гостями Благотворительного концерта станут школьники и студенты города Москвы и Московской области, воспитанники церковно-приходских школ, интернатных учреждений, дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также юные зрители из Донецкой и Луганской народных республик.

Фестиваль, который ежегодно организует Центр развития детей «ИМЕНА Продакшн», пройдет в Московском Продюсерском Центре при поддержке Департамента культуры города Москвы и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дважды благословил проведение фестиваля в 2021 и 2022 годах.

Фестиваль на протяжении четырнадцати лет является примером объединения усилий исполнительной власти, добровольческой, деловой и творческой общественности во благо молодого поколения. Благодаря художественным постановкам у детей формируется понимание о таких добродетелях, как любовь, вера, честность, доброта и смирение.

«Что такое счастье? Философы, мыслители, да и простые люди тысячелетиями ищут ответ на этот, казалось бы, простой вопрос. Да, для каждого человека счастье может звучать по-разному. Но есть то, что объединяет всех нас. Находясь в погоне за материальными ценностями, мы часто забываем о том, что уже сегодня мы самые счастливые люди на земле. Ведь рядом есть те, кто нас любит и кого любим мы. Это семья. Но счастлив по-настоящему человек только тогда, когда он обретает себя и свою веру в Бога, без которой, его жизнь кажется пустой, безрадостной, лишенной всякого смысла. Именно эта вера является для нас истинным источником вдохновения и радости. Мне искренне хочется, чтобы у детей заложилось правильное понимание состояния счастья. И когда они вырастут, на первое место будут ставить христианские ценности тогда приобретут дружбу, счастье и любовь, - поделилась Диана Тевосова, продюсер «ИМЕНА Продакшн», руководитель Благотворительного фестиваля «Я Верю».

По задумке организаторов эта история происходит в самом обычном городе, с самыми обычными людьми при самых обычных обстоятельствах. Два героя встретятся, чтобы понять что такое счасть е. Их случайная встреча с разным прошлым, вынуждает одного из них пересмотреть взгляды на жизнь.

Эту философско-музыкальную историю о поиске смысла на извечный вопрос расскажут артисты рубрики «Взгляд снизу» проекта Первого канала «Вечерний Ургант», Центра развития детей «ИМЕНА Продакшн». Хореографию мы увидим в исполнении школы танца «ЭТО дети company».

Взрослых героев мюзикла представят мастера сцены: Георгий Кузубов - актёр театра и кино, артист театра Н.С. Михалкова и Сергей Дорогов, актёр театра и кино, участник юмористического шоу «6 кадров».

В поисках ответов на свои вопросы герои постановки обратятся к произведениям отечественных поэтов. Со сцены, создавая незримую связь между поколениями, прозвучат стихи Роберта Рождественского, Михаила Гуликова, Бориса Пастернака и Евгения Евтушенко. Мысли и переживания героев поможет прочувствовать музыка Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Родиона Щедрина и Альфреда Шнитке.

Оригинальный сценарий мюзикла написан режиссером, креативным продюсером сериалов «Контейнер», «257 причин, чтобы жить» Алексеем Ляпичевым. Режиссер-постановщик - Иван Комаров. Музыкальный продюсер - Андрей Тимонин.

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