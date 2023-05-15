В Доме народов России представлена экспозиция древней храмовой живописи Грузии

В долгой творческой биографии Адольфа Николаевича Овчинникова (1931-2021) – художника-реставратора, большого специалиста своего дела, педагога, много лет проработавшего в ВХНРЦ имени И.Э.Грабаря, были Русский Север и Грузия.

Он занимался восстановлением, реставрацией немалого числа архитектурных памятников, икон. Почти два десятилетия Адольф Овчинников работал в Грузии, им был создан совершенно уникальный метод копирования, он воспитал плеяду больших ученых.

Давид-Гареджа, Бетания, монастырь святого Георгия в Ачи (православный) – Адольф Овчинников работал и там. Сегодня же в особняке Морозовых тоже построен храм – именно так я воспринимаю представленную экспозицию, где есть и колонны, и фрески, и свет, идущий с неба. Выставка «Христос посреди нас – и есть и будет» соединяет культуры и страны, века истории и судьбы людей – от христианства в Сирии до поствизайтийства и современности, служение делу и искусству и сохранению не только уникальных образцов архитектурного и религиозного наследия, но и памяти, передающейся сквозь века. Многое для столь важного проекта сделало Общество содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова, сам же проект получил всестороннюю поддержку Императорского Православного Палестинского Общества.

Выставка работает до 19 мая 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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