Композитор Арсений Трофим представит свой знаковый концерт «Время пришло» в Московском Международном Доме Музыки

17 мая 2023 в 19:00 состоится новый знаковый концерт «Время Пришло» композитора Арсения Трофим в Камерном зале Московского Международного Дома Музыки.

Помните ли вы, друзья, что время, которое нам дано – конечно? Мы больше не можем откладывать собственную жизнь на потом.

Помните ли вы, друзья, что время – это самый лечащий и самый разрушающий наш спутник? Время необходимо нам, чтобы мы залечивали раны, но и используя его понапрасну, мы не сможем реализовать собственное Предназначение.

Помните ли вы, прекрасные, что лучшее время, которое возможно для нашей жизни – это СЕЙЧАС? И это настолько же просто звучит, как и сложно дается глубинному осознанию.

Помните ли вы, друзья, что только ВМЕСТЕ мы сможем изменить и себя, и весь и мир?

И именно ВМЕСТЕ мы — преданная и дружная команда Арсения Трофим — приглашаем вас провести время в среду 17 мая в Международном Доме Музыки. Приглашаем вас на ОСОБЕННЫЙ концерт «ВРЕМЯ ПРИШЛО» знаменитого пианиста-композитора, ставшего ГОЛОСОМ СВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

Арсений Трофим – это яркий представитель людей-проводников, способных через собственный руки и голос провести большой поток гармонизующей звуковой энергии. Мы приглашаем вас на шоу-концерт, на концерт-поток, на концерт-притчу и, в конце концов, на концерт-зеркало. И именно в зеркале множества философских музыкальных историй, вы снова сможете увидеть «настоящего себя».

Для чего многочисленные зрители посещают концерты Арсения Трофим. Давайте сформулируем:

ЧТОБЫ ГАРМОНИЗОВАТЬСЯ;

ЧТОБЫ ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСКОННОЙ КРАСОТЕ;

ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ;

ЧТОБЫ ПОСМЕЯТЬСЯ;

ЧТОБЫ УДИВИТЬСЯ;

ЧТОБЫ УВИДЕТЬ НА ЧТО СПОСОБЕН ЧЕЛОВЕК;

ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ КТО ОНИ;

ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ЖИВУТ и КАКОГО ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

На концерте вы услышите новейшую фортепианную музыку, созданную композитором за последние 12 лет в направлениях:

Неоклассика;

Джаз;

Киномузыка.

Этот концерт, очевидно — новая страница в жизни целеустремлённого музыканта, каждый крупный концерт которого – это нечто новое в области фортепианных шоу-концертов. Особое сокровище вечера — иммерсивная часть со множеством сюрпризов для зрителей. Готовьтесь к приятным неожиданностям…

Программу будет сопровождать мэппинг-видоеоарт, заполняющий огромное пространство позади музыканта.

Кульминацией же концерта станут несколько фортепианных премьер, которые будут исполнены в дуэте с выдающимся колумбийским виолончелистом Анджело Торрес. Подробнее о них вы услышите от самого автора!

Арсений Трофим – успешный российский композитор, кинокомпозитор, пианист-виртуоз, теоретик музыки, педагог-новатор и продюсер. Автор международных проектов в области аудио-визуального искусства, основатель «Школы Интуитивной Музыки». Считается создателем новых направлений в инструментальной фортепианной музыке: постджаза, акустического техно, потоковой музыки. Обширная география его выступлений включает десятки городов России, а также Италию, Германию, Швейцарию, Грузию, Азербайджан, Индию, Индонезию и Тайланд.

Будучи востребованным автором, Арсений Трофим пишет музыку для знаковых событий и ведущих брендов, среди которых: Сбербанк, Сколково, Музеи Кремля, Mercedes-Benz Fashion Week, Bork, Goldstar, Glamour и многие другие.

Арсений Трофим — первый и единственный композитор в истории России на сегодняшний день, который получил официальную лицензию у Нью-Йорской киноакадемии, записал и издал официальную версию фортепианной киномузыки к фильму Чарли Чаплина «Цирк» (1927). Его музыку также можно услышать в лобби московского архитектурного проекта «СУПЕРМЕТАЛЛ».

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