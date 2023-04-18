Благотворительный концерт духового оркестра АМУ при МГК им. П.И. Чайковского в Вязьме

Духовой оркестр АМУ при МГК им. П.И. Чайковского – учебный студенческий коллектив. В разное время оркестром руководили Михаил Рюшин, Николай Баландин, Борис Слабаков, Леонид Спешилов, Вячеслав Груй, Валерий Юрковец. Все эти великолепные музыканты внесли свой вклад в повышение исполнительского уровня оркестра. В настоящее время оркестром руководит Кирилл Олегович Черчик.

Репертуар духового оркестра включает в себя произведения русских и зарубежных композиторов в оригинальных аранжировках. Оркестр ежегодно выступает на различных концертных площадках России. С концертной программой «Пою мое отечество» духовой оркестр АМУ при МГК им. П.И. Чайковского выступит в усадьбе Богородицкое 22 апреля. Начало концерта в 13:00. Вход свободный.

Усадьба Богородицкое, находившаяся в одноименном селе Вяземского уезда Смоленской губернии, принадлежала Паниным. Во второй половине XVIII века усадьба была благоустроена, возведен каменный храм в честь иконы Божией Матери Одигитрии по проекту архитектора Мархлевского.

В годы Великой Отечественной войны Богородицкое было почти полностью уничтожено. В восстановленном флигеле усадьбы находится филиал музея-заповедника «Хмелита» — музей «Богородицкое поле», в котором бережно хранится память о подвиге солдат и офицеров, героически задержавших осенью 1941 года наступление фашистов. В 2004 здесь был торжественно заложен Военный мемориал памяти воинов Западного и Резервного фронтов «Богородицкое поле». Мемориал находится примерно в 20 километрах от усадьбы «Хмелита».

Чтобы добраться до мемориала «Богородицкое поле» необходимо с трассы М1 около Вязьмы повернуть по указателю «Хмелита», затем двигаться до деревни Мартюхи, где по указателю повернуть налево к мемориалу.

Адрес: Смоленская область, Вяземский район, село Богородицкое, Богородицкое поле.

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