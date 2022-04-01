AYUMI представляет новый сингл «Live»

Молодая певица презентует новый трек, в котором призывает к любви и к миру на Земле. Новый сингл «Live» — это чувственный поп о любви и доброте, которой нам всем сейчас так не хватает.

«Меня ситуация с войной подтолкнула на этот трек. Все начали хейтить друг друга, ругаться, злиться… а я в эмоциональных переживаниях обычно сажусь и что-то пишу. Мне хотелось создать добрую песню о любви, напомнить людям, что иногда от нас ничего не зависит. Это песня, которая лечит, думаю, у меня это получилось», – говорит AYUMI о сингле.

AYUMI — яркая, дерзкая, откровенная, но чувственная артистка и автор песен смело залетает в российский шоу-бизнес с англо-русскими треками.

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