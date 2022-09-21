В Красногорской центральной библиотеке прозвучат произведения П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова

9 октября в Красногорской центральной библиотеке пройдет концерт «Два гения: П. Чайковский и С. Рахманинов» в рамках проекта «Вместе – в искусство добра».
В мировом музыкальном искусстве творчество Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова занимает особое место. Красота и гармоничность их сочинений поражает слушателей глубиной, эмоциональной и художественной насыщенностью, полнотой, цельностью.
В программе концерта прозвучат фортепианные произведения и романсы этих композиторов.
Представят творения русских гениев лауреаты международных конкурсов Ольга Антипова (сопрано), Александра Романова (сопрано), Руфат Низамов (бас), Наталья Латифова (фортепиано).
Ведущая – автор проекта Алла Антонова.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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