Музей русского импрессионизма совместно представляет ольфакторное сопровождение к выставке «Александр Савинов. Миражи»

Музей русского импрессионизма совместно с инклюзивным брендом Pure Sense представляет ольфакторное сопровождение к выставке «Александр Савинов. Миражи» и спецпроекту «Миражи. Саратовская школа». Ароматы-состояния от незрячих парфюмеров размещены в экспозиции до 22 января.

Парфюмерные композиции позволяют почувствовать настроение трех картин: «Купальщицы в апельсиновой и оливковой рощице» и «Портрет молодой дамы» Александра Савинова, а также этюда «Слепцовка» к работе «Гармония» Виктора Борисова-Мусатова.

Проследить за процессом создания ароматов, познакомиться с парфюмерами и узнать, какие компоненты и почему использованы в формулах, можно в новом видео музея.

Вдохновляясь образом главной героини на «Портрете молодой дамы», Анастасия Вислобокова в качестве основы для ольфакторной композиции выбрала свежую розу и дополнила ее винтажными нотами – рассыпчатой пудрой. Колорит картины подчеркивают оттенки персика и личи, а также легкие намеки на розовое шампанское. Сама парфюмер рассказывает: «Для меня этот портрет ассоциируется с молодостью, жизнью и, при этом, легкой меланхолией. Это настроение я и пыталась передать в аромате».

Автор аромата к монументальному полотну «Купальщицы в апельсиновой и оливковой рощице» Мария Ушакова называет ее «гимном красоте и жизни». «Картина сама подсказала мне свой аромат: искристый мандарин, гардения, горьковатый спелый грейпфрут и нежный цветок персика будто прячутся в зарослях, написанных Александром Савиновым. Возможно, прекрасные купальщицы используют розовое масло, отсюда и цветочные ноты в сердце».

Работая над ароматом к картине Виктора Борисова-Мусатова парфюмер Александр Яшин опирался на воспоминания о детстве в деревенском доме бабушки. Свежая мята, яблоки и смородиновый лист в верхних нотах и разнотравье и белые цветы в сердце композиции дополняет запах окрашенной древесины и кедра – отсылка к изображенной на картине белой скамейке. А легкий гурманский подтон – намек на завтрак, который мог быть накрыт на резном кофейном столике, – позволяет зрителям представить, как мог развиваться сюжет. «На мой взгляд, получился зеленый, свежий, искристый аромат про жизнь, лето и про то, что все будет хорошо», – делится парфюмер.

Ольфакторные композиции дают дополнительную возможность изучить произведение искусства, в том числе незрячим и слабовидящим посетителям. Этому же способствуют тактильные копии картин – неотъемлемая часть каждой экспозиции Музея русского импрессионизма. Также в музее есть возможность заказать бесплатную экскурсию с тифлокомментированием или познакомиться с выставкой «Александр Савинов. Миражи» в формате перформативной прогулки вместе с незрячей междисциплинарной художницей Татьяной Власенко.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.