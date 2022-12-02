В рамках проекта «Подмосковный АРТ-визит» в Солнечногорске выступят любительские коллективы из Дмитрова

3 декабря в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» в Солнечногорске выступят любительские коллективы из городского округа Дмитров.

В Доме культуры «Выстрел» состоится концерт Народного коллектива «Хор русской песни имени Бориса Лямина» и Образцового коллектива «Ансамбль танца «Сюрприз». Народный коллектив «Хор русской песни им. Бориса Лямина» создан в 1982 году. Бессменным руководителем коллектива на протяжении 40 лет является Марина Чирун.

В репертуаре – русские народные и авторские песни. Хор неоднократно становился победителем всероссийских и областных конкурсов. Образцовый коллектив «Ансамбль танца «Сюрприз» создан в 1993 году. Основатели ансамбля и бессменные руководители – Галина Немкова и заслуженный работник культуры Московской области Владимир Немков.

В основе репертуара ансамбля русский народный танец и танцы народов России. Коллектив неоднократно становился победителем международных, всероссийских и областных конкурсов.

Начало концерта в 14.00. Вход бесплатный.

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