Блистательная Дженнифер Лопес сияла в наряде SOLANGEL на своём дне рождении

Модный российский дизайнер Ирена Сопрано создала для певицы Дженнифер Лопес эксклюзивный кристальный комбинезон, в котором певица вышла на сцену в свой день рождения и покорила зрителей своей сверкающей красотой и пластикой.

«Сегодня сбылась еще одна маленькая мечта. Все эти комбинезоны были созданы специально для дивы!!! В них всё идеально: стрейч, повторяющий формы тела, да еще и в кристаллах!!! В них она выглядит богиней! И мне очень приятно , что в свой праздник Дженифер выступает именно в SOLANGEL! Это увидели миллионы зрителей по всему миру! Это одна из лучших коллабораций!», — делится важным событием известный дизайнер.

Cтоит напомнить, что платья Ирены Сопрано носят десятки звезд – как российских, так и мировой величины, Леди Гага, Бьеонсе, Кристина Агилера, Марайя Кэри, Ева Лонгория, Орнелла Мути, Пэрис Хилтон и многие другие.

У дизайнера большой опыт работы с западными селебрити, они выбирают стиль и качество и эксклюзив, которое присуще бренду SOLANGEL.