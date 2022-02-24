Блогер Валерия Чекалина о доме, материнстве и родах в США

Собственный лифт, кальянная и гостиная размером с футбольное поле — семья популярного блогера Лерчек переехала в новый таунхаус.

Валерия Чекалина дала интервью глянцевому журналу, где рассказала, что параллельно ремонту в таунхаусе строится огромный дом в посёлке рядом с Москвой, где будет не только 4 спальни для детей и библиотека, но и свой кинотеатр, а также огромная гостиная.

В своем блоге Лерчек показывает все этапы строительства дома, ну а пока что семья Чекалиных временно живет в таунхаусе с собственным лифтом и дизайном, придуманный совместно с командой специалистов.

В интервью Валерия также рассказала, что вторые роды пройдут в США. Девушка призналась, что мечтала родить в штатах ещё когда вынашивала первенцев – Алису и Богдана, чтобы проверить уровень местной медицины и быстро восстановиться после родов.

Лерчек отметила, что в период второй беременности она стала более спокойной и нежной, больше отдыхает и радуется каждому моменту. Будущим мамам блогер дала несколько советов: получать максимальное удовольствие от беременности, следить за питанием, чтобы не набрать лишний вес, больше гулять на свежем воздухе и обязательно разговаривать с малышом, чтобы он чувствовал любовь еще до появления на свет.

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