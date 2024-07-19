Блогеры RUTUBE принимают участие в конкурсной программе Фестиваля уличного кино

В Москве стартовал Фестиваль уличного кино, партнером которого выступает национальный видеохостинг RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражных фильмов традиционно проводится на улицах, стадионах и центральных площадях по всей стране. В составе жюри — генеральный продюсер RUTUBE и онлайн-кинотеатра PREMIER Давид Кочаров.

Также в рамках фестиваля RUTUBE инициировал собственную номинацию для блогеров «Гид RUTUBE: города России». В фестивале принимают участие блогеры видеохостинга, которые стали победителями предварительного этапа. Конкурсный отбор проводился в июне, всего было подано более 600 заявок. Для участия необходимо было снять видео хронометражем до 5 минут о своем родном городе или его уникальной достопримечательности.

«Одна из приоритетных задач RUTUBE — поддержка и продвижение авторов платформы. Мы наблюдаем стремительное развитие креативной индустрии. Сегодня наши авторы уже не просто блогеры, а создатели качественного контента наравне с режиссёрами. Участие блогеров видеохостинга в конкурсной программе кинофестиваля еще одно тому подтверждение», — сказал генеральный продюсер RUTUBE и онлайн-кинотеатра PREMIER Давид Кочаров.