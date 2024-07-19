Начались съемки комедии «Нереалити-2» с Ольгой Дибцевой и Николаем Фоменко

Онлайн-кинотеатр KION приступил к съемкам сериала «Нереалити-2» — антигламурной комедии с Ольгой Дибцевой в роли телезвезды Риты Валеевой. Вместе с Дибцевой в проекте снимаются Николай Фоменко и Инга Оболдина — играют родителей ее героини, а также Мира Малахова в роли дочки-подростка, вокруг отношений Риты с которой будет построен главный сюжет сезона. Режиссер-постановщик — Леонид Тележинский, он сыграл одну из ролей в первом сезоне «Нереалити». Производство сериала — студия LOOKFILM. Эксклюзивная премьера нового сезона сериала «Нереалити» состоится в онлайн-кинотеатре KION.



Рита, бывшая звезда реалити-шоу, завоевала сердца тысяч зрителей — но только не жителей её родного города. И когда бывший муж решает лишить Риту родительских прав, на его сторону встают всё жители Кострова. Рита настроена отвоевать опеку над дочерью и изо всех сил старается быть «добропорядочной костровчанкой». Но бывший муж подкупает свидетелей — и на Риту вновь обрушивается шквал осуждения.



Чтобы вернуть дочь и восстановить справедливость, Рита готова пустить в ход любые средства. Например, разоблачить пороки её критиков и втянуть в съёмки нового реалити весь город.



Ольга Дибцева, актриса:

«С момента выхода первого сезона, действительно, прошло много времени, и моя жизнь кардинально изменилась, я стала мамой во второй раз. Прошло всего четыре месяца с рождения младшей дочки, и я приступают к съемкам второго сезона сериала «Нереалити». Конечно, я очень волнуюсь, ведь роль Риты для меня эмоционально сложная. Моя героиня — яркая, харизматичная девушка, играть ее непросто и физически и морально. Но после выхода первого сезона было так много хороших откликов и благодарностей от зрителей за то, что Рита смогла их вдохновить на свободу, на позитивные перемены в жизни… Поэтому я рада возможности снова оказаться в этом проекте и дать зрителям это вдохновение. Наверное, это моя маленькая миссия».

Николай Фоменко, актер:

«В первом сезоне в режиссерском кресле была Анна Пармас, человек с отличным чувством юмора и прекрасным вкусом. В этот раз Анна продюсер, и я уверен, что она не выпустит стиль первого сезона из рук. В этом сериале прекрасная актёрская команда, и, я с огромным удовольствием всех увижу вновь. Могу точно сказать, что зрителей ждут неожиданные повороты в сюжете».

Инга Облодина, актриса:

«Во втором сезоне «Нереалити» я смогу вновь встретиться с моими любимыми партнерами, всеми актерами, с которыми мне хочется вместе преодолевать сюжетные повороты и коллизии драматургии. Такой прекрасной актерской компанией мы с удовольствием похулиганим».

Анна Пармас, креативный продюсер:

«Второй сезон снова порадует зрителей яркими выступлениями главной героини Риты Валеевой, теперь уже не на всю страну, а на весь родной и ненавистный ей город Костров. Рита решила бороться за свою дочь Галю, и, несмотря на угрозу ее жизни, осталась в Кострове. Этот ее отважный шаг не впечатлил Галю, поэтому Рите предстоит не столько вернуть дочь юридически, сколько снова завоевать ее доверие.

Так же, как и в первом сезоне, будет много забавных ситуаций, в которых Рита проявляет свой характер, живучесть и фантастическую изворотливость. Ей даже удастся завоевать любовь костровчан, потому как она придумает и создаст собственное реалити-шоу — про себя и про «соседей». Ей кажется, что она делает это всё ради одного человека — ради Гали, но в этот раз Рите придется впервые задать себе вопрос — нужна ли она дочери? И что на самом деле хочет Галя».

Игорь Мишин, генеральный продюсер KION:

«»Нереалити» — это та самая народная комедия, которая с помощью понятного всем юмора говорит со зрителями о важном -— в первую очередь, о том, какими бывают семейные отношения. Во втором сезоне материнская история бывшей телезвезды Риты Валеевой, эксцентричной и очень веселой героини в исполнении Ольги Дибцевой, выведена на первый план».



Александр Плотников, продюсер:

«Первый сезон был рассказом о взрослении уже довольно взрослого человека и историей о социальной зависти — как не прощают люди чужой успех. А второй сезон — это прежде всего история матери и дочери. Им очень сложно. Они буквально вчера узнали друг друга. Они чужие люди, хоть и близкие. И очень интересно наблюдать, смогут ли они построить свои отношения».