Кино об СВО рождается в Академии «Меганом» в Крыму

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) проходит программа «#СВОёКИНО», цель которой — создание патриотического документального и игрового медиаконтента о специальной военной операции, основанного на личных историях очевидцев. Программа объединила для совместной работы представителей киноиндустрии, а также участников и очевидцев событий СВО. Медиапроекты будут представлены на итоговом питчинге, и лучшие идеи получат поддержку для дальнейшей реализации.

«Наступает время, когда события специальной военной операции уже осознанно воспринимаются как исторические, их хочется анализировать, изучать, переосмысливать и сохранять в памяти. Ведь там происходят подвиги, разворачиваются интересные личные истории, случается настоящая жизнь во всех ее красках. И, пожалуй, кино — это то самое искусство, которое лучше других может запечатлеть все происходящее и пересказать и современникам, и будущим поколениям. На программе «#СВОёКИНО» мы собрали участников и очевидцев событий, чтобы дать им возможность высказаться и быть услышанными. Это важно для них, но еще больше для нас — для киношников. Из этих живых рассказов могут получиться хорошие достоверные киноработы», — рассказывает Илья Верин, куратор программы «#СВОёКИНО», генеральный директор ООО «СКРИН СТОРИ», автор, режиссер, продюсер. Он курирует программу вместе с Маргаритой Шнегас, руководителем службы индустрии кино и медиаконтента арт-кластера «Таврида», генеральным директором и продюсером кинокомпании «АРГО».

На площадке Академии творческих индустрий «Меганом» собрались 65 участников из Москвы, Севастополя, Архангельской, Воронежской, Курской, Московской областей, Краснодарского края, Ненецкого автономного округа, Республик Башкортостан, Татарстан, Северная Осетия, Крым, ЛНР и ДНР. Это представители киноиндустрии — режиссеры, сценаристы, продюсеры, а также участники и очевидцы СВО. В течение 10 дней на образовательных интенсивах и мастер-классах они будут работать над новыми медиапроектами. В основе сюжетов — фронтовые истории, личные переживания, судьбы людей. Помогать и наставлять их будут эксперты — деятели киноиндустрии, представители грантовых конкурсов и грантодателей, онлайн-кинотеатров и кинопроизводителей.

В списке экспертов: продюсер фильмов «Хардкор», «Я худею», «Молодой человек» Екатерина Кононенко; актер, режиссер, генеральный продюсер кинокомпании RED MOON CINEMA Саид Нигматулин; генеральный директор и продюсер WMG Company Владимир Микулич; сценарист, креативный продюсер компании Movie Start Роман Картушин; PR-директор Фонда поддержки регионального кино Любовь Щипцова; исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов; генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский и другие.

Представители грантовых конкурсов ИРИ, ПФКИ, Фонда кино, ФПРК, Росмолодёжь.Гранты расскажут участникам о том, какие возможности для реализации творческих проектов в сфере кино существуют на сегодняшний день.

Участников программы ждут творческие встречи с просмотром и обсуждением уже вышедших кинолент. Например, они посмотрят «20/22» — первый художественный фильм, посвященный событиям специальной военной операции и снятый в зоне ее проведения. После просмотра состоится беседа со съемочной группой: режиссером Андреем Симоновым, продюсером Андреем Кретовым, исполнителями главных ролей Дмитрием Богданом и Ренатом Есиналиевым.

В результате программы будут подготовлены совместные творческие проекты для презентации перед представителями онлайн-платформ и экспертами грантовых конкурсов и грантодателей. Итоговый питчинг пройдет в рамках Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Авторы получат обратную связь и экспертную оценку по представленным проектам от руководителей фондов и грантодателей, а лучшие идеи будут в дальнейшем доработаны и реализованы.