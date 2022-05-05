«Блондинка»: Дарья Жовнер и Евгений Цыганов приступили к съемкам в новом фильме

В Петербурге начались съемки фильма «Блондинка» с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым в главных ролях. Основой для сценария послужила киноповесть Александра Володина, написанная в 1984 году о молодой девушке в поисках себя. Фильм производится видеосервисом START совместно с кинокомпанией «Вита Актива Продакшн» при поддержке Министерства культуры РФ.

Переосмыслит и перенесет действие картины из Ленинграда 80-х в Петербург наших дней режиссер и автор сценария Павел Мирзоев («Как я стал…», «Зови меня Дрозд»), продюсером выступит Юлия Мишкинене («Салют-7», «Хэппи-энд», «Интимные места», «Очень женские истории»).

Ире (Дарья Жовнер) 27 лет. И с точки зрения мамы (Юлия Марченко), директора школы, Ира живет абсолютно неправильно: играет в труппе небольшого театра, подрабатывает мытьем окон и влюблена в ненадежного творческого человека Льва (Евгений Цыганов), начинающего режиссера. Она игнорирует «нормальных» мужчин и даже не хочет перекраситься в блондинку, что по мнению мамы, — простой путь к успеху в личной жизни. Такое положение дел могло бы сохраняться еще долго, но театр оказывается на грани закрытия, а Лев внезапно исчезает.

По пьесам и сценариям Александра Володина было снято более 20 картин, многие из которых стали классикой («Осенний марафон» Георгия Данелии, «Пять вечеров» Никиты Михалкова, «С любимыми не расставайтесь» Павла Арсенова и другие). Идея нового фильма по мотивам киноповести Володина родилась из размышлений о поколении современных девушек, не желающих жить по чужим, традиционным лекалам. Мирзоев облекает Иру в современную одежду не только буквально: он анализирует, какой была бы героиня володинской повести в 2022 году.

«Таким девушкам сейчас около тридцати. Они не пошли в юристы-экономисты, как мы в свое время, отвергают паттерн дом-семья-работа, пытаются реализоваться в творческих профессиях, а иногда сами их придумывают. Я пробовал написать что-то с нуля и вдруг вспомнил про “Блондинку” Володина, — рассказывает режиссер и автор сценария Павел Мирзоев. — Подход к героине требует легкости и темперамента. Она кто угодно, только не томная нудная страдалица. Эта молодая женщина чуть странная, невероятно активная, стремительная, которая просто физически не в состоянии жить по правилам. По сути, Ира — наш общий внутренний идеал, который мы до какого-то момента в себе пестуем, а потом, взрослея, бросаем. Захотелось поговорить об этом со зрителем языком блестящего володинского диалога. Я старался максимально сохранить его лирическую интонацию, как если бы Володин писал эту вещь сегодня, но сценарий шел своим современным маршрутом, и героиня стала вести себя иначе, принимать противоположные решения. Это должно приблизить историю к современному зрителю, которому, я верю, этот фильм сейчас очень нужен».

По словам режиссера, актрису на главную роль искали долго:

– Мне кажется, мы перепробовали всех актрис подходящего возраста. Даша возникла примерно в середине кастинга и сразу стало понятно, что она — одна из главных претенденток на эту роль. А дальше была работа, проба за пробой, встреча за встречей. Даша доказала, что Ира — это она.

Даша Жовнер признается, что встречу с такой героиней можно назвать актерским подарком:

– Попытаться понять ее, уловить — задача невероятно интересная для меня. Иру сочинил Александр Володин и поработать с его текстом — огромное счастье! Как известно, все истории в мире рассказывают о любви. Наша картина тоже, в первую очередь, об этом.

Съемки фильма «Блондинка» проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Город станет не просто атмосферной декорацией к событиям, ему отведено важное место в жизни и истории героев.

Юлия Мишкинене, продюсер:

– ​​Имя Александра Володина неразрывно связано с Ленинградом, сейчас Санкт-Петербургом. Один из самых известных фильмов, снятых по его сценарию, “Осенний марафон” — настоящий гимн городу. Наш фильм тоже покажет Санкт-Петербург во всей красе в прекрасное время — май, начало июня. Город станет одним из главных персонажей фильма.

Фото – видеосервис START

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