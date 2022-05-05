RUTUBE и «365 дней ТВ» проведут памятный эфир в честь Дня Победы

Видеохостинг RUTUBE и телекомпания «Ред Медиа» (входят в состав «ГазпромМедиа Холдинга») проведут трехдневный праздничный стрим-марафон, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Специальный эфир пройдет на историческом канале «365 дней ТВ» и будет доступен всем пользователям RUTUBE бесплатно и без регистрации. Показ начнется 7 мая в 8:00 и закончится 9 мая в 23:59 по московскому времени.
В марафон войдут более 130 программ – проекты производства «365 Дней ТВ», а также художественные и документальные фильмы российских и зарубежных производителей.
«Каждый год мы посвящаем специальный праздничный эфир на нашем канале поколению великих героев: фронтовиков, тружеников тыла, партизан, участников блокады Ленинграда и узников концлагерей. Вместе с RUTUBE мы склоняем головы перед светлой памятью всех наших соотечественников, чьи жизни отняла Великая Отечественная, и чтим великий подвиг нашего народа», – говорит главный редактор телеканала «365 дней ТВ» Герман Трегубенко.
В рамках праздничного эфира 9 мая в 20:00 состоится всероссийская премьера нового документального фильма «Наши горы. Битва за Кавказ» собственного производства канала. Проект из цикла «На пути к Великой Победе» расскажет о большом наступлении сил вермахта летом-осенью 1942 года с целью захвата советских нефтепромыслов Кавказа. Если бы нацистам удалось завладеть ключевыми ресурсами, исход войны был бы предрешён. В основу фильма легли рассекреченные документы архива Министерства обороны РФ.
Еще больше документальных фильмов и циклов о Великой Отечественной войне производства «365 дней ТВ» (около 7700 программ) можно посмотреть в аккаунте телеканала на RUTUBE. Всего на платформе доступны для просмотра около 20 тысяч единиц оригинального контента производства «Ред Медиа».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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