Сергей Безруков — новая «Легенда Тавриды»

18 декабря в Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии-признания «Легенды Тавриды». В этом году статус «легенды» получил художественный руководитель Московского Губернского театра, Большого детского фестиваля и фестиваля «Фабрика Станиславского», актер театра и кино, общественный деятель, народный артист РФ Сергей Безруков.

Премия «Легенды Тавриды» состоялась в пятый раз. Это премия-признание, которая вручается выдающимся деятелям культуры и искусства за их вклад в профессиональное становление нового поколения творцов.

В 2024 году молодые творцы выразили свою благодарность народному артисту России Сергею Безрукову. Это знак их признания и уважения деятелю, который на протяжении многих лет является образцом мастерства и преданности профессии. Как педагог и наставник, он щедро делится своим опытом с молодым артистическим и театральным поколением. А как успешный реализованный артист вдохновляет тысячи молодых людей на профессиональный выбор.

«То, чему я учу — никогда не останавливаться на достигнутом, идти вперед, не сдаваться. Я надеюсь, что у меня есть настоящее и есть будущее. Это мой театр, Московский губернский театр, которому уже 10 лет. Семья и дети — в них мое продолжение. Пойдут они по моим стопам — буду счастлив, помогу обязательно. Нет — буду стараться, чтобы они стали хорошими людьми, чтобы у них была профессия, чтобы крепкие руки держали крепкую профессию. Это очень важно в нашей жизни — чтобы было то, с чем ты пойдешь по жизни, чтобы ты с любовью относился к своему делу, к своему проекту. И еще, конечно, мое будущее в моих учениках, которые, я надеюсь, будут лучше меня, которыми я буду гордиться, как в свое время Олег Павлович Табаков гордился своими учениками», — обратился к гостям церемонии «Легенда Тавриды» Сергей Безруков.

Поздравить «легенду» пришли его однокурсники, ученики и коллеги по цеху, в числе которых Андрей Мерзликин, Кирилл Крок, Алексей Франдетти и другие культурные деятели.

На протяжении нескольких лет Сергей Витальевич сотрудничает с арт-кластера «Таврида», выступая в качестве эксперта и наставника. А в 2024 году в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») он он реализовал авторскую образовательную программу «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров будущего»». Она стартовала в июне 2024 года и направлена на формирование команды лидеров, которые выработают стратегию развития театров по всей России. Участниками программы стали 40 художественных руководителей и главных режиссёров театров из Москвы и 24 российских регионов, в том числе Татарстана, Курганской, Самарской областей, Хакасии, Крыма. Они изучали механизмы управления творческим коллективом, формирования репертуарной политики, взаимодействия с органами власти, проанализировали 400 лучших российских спектаклей и представили Стратегию развития российских театров. Также Сергей Безруков поддержал идею объединения театров и учебных заведений для подготовки специалистов.

Премия «Легенды Тавриды» – единственная в России, номинантов и победителей которой определяет творческая молодежь страны. Таким образом участники, резиденты и эксперты арт-кластера «Таврида» выражают благодарность тем, кто вдохновляет, поддерживает и помогает им на творческом пути.

Премия учреждена в 2020 году молодыми творцами для своих мэтров, наставников, учителей. Победителями премии стали тали дирижёр, народный артист СССР, лауреат премии «Грэмми» Юрий Башмет; композитор, продюсер, народный артист РФ Игорь Крутой; кинорежиссёр, сценарист, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Никита Михалков; телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Александр Масляков; композитор, продюсер, общественный деятель, заслуженный артист РФ Игорь Матвиенко; искусствовед, кинорежиссёр-документалист, директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова; саксофонист, продюсер, президент Igor Butman Music Group, народный артист РФ Игорь Бутман; актёр, режиссёр театра и кино, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков; артист, автор-исполнитель, композитор и продюсер, народный артист России Олег Газманов. Посмертно премия присуждена режиссёру театра и кино, педагогу, народному артисту СССР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Олегу Табакову и актёру, кинорежиссёру, народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.

Лауреатам вручается памятная статуэтка, вдохновенная самым известным арт-объектом на площадке «Тавриды» в Крыму – скульптурой «Человек, смотрящий в море», символизирующей бесконечный творческий поиск. Появилась традиция открывать в честь «легенд» именные звезды на арт-объекте «Маяк» в арт-парке «Тавриды» и закладывать туда капсулы с посланиями мэтров будущим поколениям. Сами «Легенды Тавриды» вовлечены в культурные и образовательные проекты арт-кластера, регулярно приезжают в Крым, выступают с лекциями и проводят мастер-классы для молодых творцов.