Более 100 спектаклей и концертов подготовили московские театры к 9 Мая

Столичные театры приглашают на программу в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Москвичей и туристов ждет свыше 100 спектаклей и концертов, большинство из которых пройдет 9 мая, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Театры подготовили классические и современные постановки. Некоторые из них появились в репертуарах совсем недавно. Другие уже полюбились зрителям. На концертах прозвучат как хорошо знакомые, так и новые композиции. Каждое из более чем 100 событий объединит общая тема — Победа в Великой Отечественной войне», — рассказала Наталья Сергунина.

9 мая в 15:00 в Театре сатиры состоится спектакль-концерт «Синий платочек». В его основу легла пьеса Григория Горина «Прощай, конферансье!», повествующая о жизни, быте и выступлениях фронтовых актерских бригад. Со сцены прозвучат стихи и песни в исполнении молодых артистов, а художественный руководитель театра Александр Ширвиндт и народная артистка СССР Вера Васильева поделятся воспоминаниями о работе с актерами-фронтовиками Анатолием Папановым и Валентином Плучеком.

Детский музыкальный театр юного актера в этот день представит на сцене «Театр русской драмы» спектакль «Не унывай!» по мотивам поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского. Роль бравого солдата поочередно исполнят разные актеры. Начало в 18:00.

В Московском театре на Таганке в 19:00 дадут сразу три исторических спектакля. На основной сцене покажут 80-минутную пьесу «Поцелуй. Конармия» по рассказу Исаака Бабеля. На новой сцене — «Четыре тоста за Победу» по песням и поэзии военных лет. На Факельном — постановку «Мой бедный Марат» о жизни трех подростков в военные годы.

В Центре драматургии и режиссуры команда студентов и выпускников Российского института театрального искусства — ГИТИС сыграет спектакль «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева. Начало в 19:00.

Труппа Театра Олега Табакова приглашает на концерт «Нам нужна одна Победа», который начнется в 13:00 в Зале полководцев Музея Победы. Вход на мероприятие свободный. Зал рассчитан на 300 человек.

Двухчасовой концерт ко Дню Победы подготовил Театр на Малой Бронной. Двор культурного учреждения превратят в танцплощадку, где прозвучат известные песни и романсы. Начало в 20:30.

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