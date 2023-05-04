ШВЕЙЦАРИЯ (Люцерн): Юбилей Сергея Рахманинова отмечают в Люцерне

К 150-летию со дня рождения пианиста, композитора и дирижера Сергея Рахманинова его вилла СЕНАР в Хертенштейне открыта для публики. Ровно год назад кантон Люцерн приобрел поместье, расположенное прямо на берегу озера Люцерн для последующей реставрации. С 1 апреля на вилле проводятся многочисленные мероприятия и концерты.

Несмотря на то, что за три поколения дом претерпел поразительно мало изменений, основные элементы пришлось заново открыть, переделать, построить. Наиболее очевидной мерой являлось восстановление первоначальной цветовой концепции. Таким образом, дом, который год назад был белым, теперь выглядит в оригинальной желтоватой охре, а комнаты на первом этаже снова приобрели свои оригинальные, тщательно подобранные оттенки.

Фонд Сергея Рахманинова разрабатывает, организует и финансирует культурную программу виллы СЕНАР. «Люди должны быть очарованы волшебством виллы Рахманинова, его музыкой», – говорит Андреа Летшер, исполнительный директор и художественный руководитель Фонда. В программе Фонда запланированы различные концерты, в том числе для детей, с детьми. Вилла СЕНАР не является ни музеем, ни концертным залом. Все посетители – гости в доме Рахманинова, оказывающиеся в окружении оригинальной мебели, принадлежавшей семье в то время. Каждый посетитель слышит звуки рояля, на котором композитор репетировал и сочинял. Концерты будут проводиться на протяжении всего летнего периода. В августе в музее швейцарского скульптора Ханса Эрни (Люцерн) состоится открытие выставки, посвящённой Сергею Рахманинову.

Марина АБРАМОВА,

По материалам зарубежной прессы.

Фото / Foto – Villa Senar nach Restaurierung Hertenstein, den 20.03.2023. Copyright: Denkmalpflege Luzern/Kanton Luzern/Priska Ketterer

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.