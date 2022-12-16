«Музыкальный День рождения» с Оксаной Федоровой состоится в Музее С.С. Прокофьева

22 декабря 2022 года в зале «Открытие» в Музее С.С. Прокофьева – филиал Российского национального музея музыки состоится концерт Оксаны Федоровой «Музыкальный День рождения», который объединил два праздника – День рождения Оксаны Федоровой и 13-летие деятельности ее благотворительного фонда.

Программа концерта «Музыкальный День рождения» объединяет вокальные партии из произведений Н.А. Римского-Корсакова, А.Г. Рубинштейна, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, а также инструментальные произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А. Пьяццолла и других композиторов.

Меццо-сопрано – Оксана Федорова. Концертмейстер – Георгий Мигунов, лауреат международных конкурсов, концертмейстер вокальной кафедры МГК им. Чайковского и ЦОП им. Галины Вишневской. Скрипка – Павел Солдатиков, композитор, художественный руководитель музыкального коллектива «ART-COLLAGE», артист БСО им. П.И. Чайковского, член Международного союза музыкальных деятелей, член Международного общества музыкального образования при UNESCO.

Специальный подарок для всех зрителей концерта – авторская экскурсия по Музею С. С. Прокофьева с директором Юлией Чеботаревой, которая представит уникальные экспонаты – музыкальные инструменты, личные вещи и партитуры одного из самых великих и знаменитых русских композиторов XX века – Сергея Прокофьева.

Все средства от концерта будут направлены в благотворительный фонда Оксаны Федоровой на реализацию культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», направленного на популяризацию классического музыкального наследия отечественных композиторов и поддержку юных талантов.

Начало концерта в 19.00.

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