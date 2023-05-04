«Тридцать секунд»: фильм о фильме от продюсерского центра «ЛАМПА»

В апреле этого года команда продюсерского центра «ЛАМПА» сняла короткометражный невероятно актуальный фильм «Тридцать секунд». Это настоящее импакт-кино, где поднимается очень важная проблема и показаны пути ее решения.

Фильм «Тридцать секунд» – история о том, как сложно, но необходимо сохранять жизненный ресурс, не опускать руки и не сдаваться родителям тяжелобольных детей. Авторы и создатели фильма впервые так точно и так честно поднимают тему помощи родителям, детей, заболевших раком. Больше, чем в лекарствах, больной ребенок нуждается в позитивной энергии мамы. Но, откуда маме черпать позитив? Где взять энергию и силы для борьбы за здоровье малыша? Короткометражка «Тридцать секунд» станет настоящей инструкцией по применению, методическим пособием для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Предлагаем вашему вниманию историю со съемочной площадки фильма «Тридцать секунд» с участием продюсера фильма Ольги Зубковой, режиссера Ивана Соснина и актеров Сергея Гилева и Ольги Лерман: смотреть.

Продюсерский центр «ЛАМПА» работает с проектами под ключ – от идеи до съемок фильма. Сценарий короткометражного фильма «Тридцать секунд» стал победителем Питчинга кинофестиваля «ЛАМПА» 2022. Уже осенью этого года состоится премьера фильма в рамках Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» в г. Перми.

Фильм снят продюсерским центром «ЛАМПА» совместно с кинокомпанией «Red Pepper Film» при поддержке Благотворительного фонда «Подари Подарок».

Текст – кинофестиваль «ЛАМПА»,

Фото – Евгений ДРОБЫШЕВ

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