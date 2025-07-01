Более 1,1 тыс. раритетов пополнили фонды Музея Победы в первом полугодии

В фонды Музея Победы в первой половине 2025 года поступило свыше 1,1 тыс. музейных предметов. Среди реликвий — более 300 наград и наградных документов, свыше 100 фотографий, порядка 50 писем, около 200 предметов живописи, графики и скульптуры, а также документы, форма и снаряжение участников Великой Отечественной войны, предметы фронтового быта и многое другое.

«С каждым годом Музей Победы расширяет свои фонды благодаря неравнодушным дарителям — потомкам ветеранов, частным коллекционерам. Внести свой вклад в пополнение коллекции Музея Победы могут все желающие, в дар принимаются раритеты довоенных и военных лет и современные предметы, связанные с этими периодами. Помимо экспонирования на выставках, реликвии широко используются в рамках научных исследований и в мультимедийных музейных проектах», — рассказали в Музее Победы.

Значительную часть новых поступлений составляют вещи участников Великой Отечественной войны. Это, например, фотографии, документы маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которые разыскали и выкупили в Канаде наши соотечественники, лист записной книжки с автографом Героя Советского Союза Михаила Егорова, повестка и служебная книжка красноармейца народного артиста СССР Юрия Озерова. Особый интерес представляют предметы быта — ложки с гравировкой, гребень, нож кустарного производства военнослужащих Черноморского флота и Красной армии, защищавших Севастополь в 1941-1942 годах, которые переданы из личной коллекции крымского историка Михаила Кизилова. Помимо этого, дарители вручили памятные фронтовые альбомы с фотоснимками и историческими материалами, письма, документы.

Комплекс фалеристики Музея Победы расширили советские государственные награды: ордена Красной Звезды (1943 и 1944 годов) и орден Ленина (1945 года), медали «За оборону Ленинграда» (1944 года) и «За оборону Москвы» (1944-1945 годов), послевоенные награды: ордена Славы III степени (1946-1949 годов) и Александра Невского (2022 года), а также значок «Михаил Тимофеевич Калашников. 100 лет» (2019 года).

В музей на Поклонной горе передали иностранные печатные издания, среди них — книги, альбомы, атласы, журналы, топографические карты, планы и схемы на немецком языке, в частности довоенный немецкий альбом «Wien und Niederosterreich: ein Album herausgeben von der Fremdenverkehrskommission der Bundeslander Wien und Niederosterreich» («Вена и Нижняя Австрия»), принадлежавший начальнику штаба 3-го мотострелкового батальона 9-й гвардейской механизированной бригады капитану Константину Райскому. В числе периодики военного времени — редкие газеты, включая выпуски «Британского союзника» за 1 августа и 16 октября 1943 года, посвященные битве за Севастополь, экземпляр Daily News от 1 апреля 1942 года с материалом о Крыме и др.

В этом полугодии пополнилась и музейная коллекция нумизматики — четыре монеты Великобритании: 1 пенни, 6 пенсов, 1 фартинг и ½ пенни периода правления короля Георга VI, принадлежавшие капитану технической службы Михаилу Жогину. Будучи авиационным техником, обслуживающим самолёты Великобритании, поставляемые по северному маршруту через Мурманск и Архангельск в СССР, он получил в подарок от английского лётного персонала несколько монет, привёз их с фронта и сохранил как память о войне.

Фонды Музея Победы приняли на хранение и предметы искусства, посвященные теме Великой Отечественной войны. Большинство поступивших работ выполнены художниками-фронтовиками — народным художником РФ Виктором Макеевым, заслуженным работником культуры РСФСР Сергеем Чукановым, членом Союза художников СССР Иосифом Ильиным, художником-постановщиком Феликсом Ясюкевичем и др. В произведениях свидетелей войны отражены события боевых действий, портреты солдат и медсестер, фронтовые пейзажи, иллюстрации к военным повестям.