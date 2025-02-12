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На ВДНХ открылась выставка «Вокруг пчелы»

editor
By editor
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вокруг пчелы - выставка на вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

В Государственном биологическом музее им. К.А. Тимирязева, расположенном в павильоне № 28 «Пчеловодство» на ВДНХ, начала

вокруг пчелы - выставка на вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ
работу новая выставка «Вокруг пчелы». Экспозиция расскажет о жизни этих удивительных насекомых, их месте в природе и значении для человека.

На выставке «Вокруг пчелы» посетители узнают, какое место пчелы занимают среди других насекомых, чем они отличаются от шершней, ос, муравьев и диких немедоносных пчел и как пчел удалось одомашнить. Экспонаты продемонстрируют, как устроены пчелиные семьи и каким образом насекомые взаимодействуют друг с другом.

Отдельный раздел выставки посвящен опылению растений. Гости узнают, какие приспособления помогают цветам привлекать именно тех насекомых, которые нужны для размножения.

Экспозиция «Вокруг пчелы» также расскажет о животных, для которых пчелы — важный источник пищи. Это не только медведи, но и грызуны, и некоторые виды бабочек, и даже насекомые-хищники, охотящиеся на пчел, несмотря на их жалящие способности.

Новая выставка органично дополняет постоянную экспозицию по пчеловодству, помогая глубже понять биологию насекомых и их значение в экосистеме планеты.

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