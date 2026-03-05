Более 1200 якутян в национальных костюмах народов Якутии приняли участие в шествии в День народного мастера

5 марта в Республике Саха (Якутия) отмечается День народного мастера. Праздник, учрежденный в 2012 году, посвящен людям, которые сохраняют, развивают и передают из поколения в поколение традиционные художественные промыслы и ремесла.

«Люди, которые живут на прекрасной якутской земле, вдохновляются нашей уникальной северной природой, просторами, многогранной красотой родного края, традициями и обычаями, создавая прекрасное своими руками, — отметил в своем поздравлении, адресованным народным мастерам, глава Якутии Айсен Николаев. — Президент страны Владимир Владимирович Путин говорит, что для страны крайне важно сохранять культуру, обычаи и языки каждого народа. И этот день – дань уважения таланту, мудрости рук и свету души, который вкладывают в каждое свое творение хранители культурного кода народа».

В этом году мероприятия, приуроченные к празднику, проходят под эгидой Года единства народов в России и Года культуры в Якутии. Всего в республике организовано около 70 событий.

Одним из самых ярких и масштабных из них стало десятое, юбилейное шествие в национальных костюмах. В нем приняли участие 1 200 человек. Колонны составили члены Ассамблеи народов Якутии, представители коренных малочисленных народов, потомки государевых ямщиков и народа саха, творческие объединения мастеров из 25 районов, деятели искусств, работники культуры, студенты, а также семьи и династии. Участники не только демонстрировали разнообразие национальных костюмов и народного декоративно-прикладного искусства, но и несли инсталляции, представляющие русскую печь, ключевого персонажа якутского фольклора – Быка холода, а также флаги и гербы своих районов.

Накануне в столице республики развернулась XVI выставка-ярмарка «Якутия мастеровая», которая объединила свыше 600 мастеров из 25 районов. Свои работы представили более 30 творческих объединений, три учебных заведения и предприниматели, занимающиеся разными направлениями промыслов.

Кроме того, в Якутске состоялся VIII Форум народных мастеров, собравший около 100 участников из разных районов. На стратегической сессии форума эксперты разработали дорожную карту по дальнейшему развитию отрасли. Напомним, что по итогам предыдущего форума в республике была разработана первая в стране Концепция государственной поддержки народных художественных промыслов на период до 2033 года. В рамках ее реализации согласно указам главы республики Айсена Николаева, выделено финансирование для закупки лучших высокохудожественных изделий в

Фонд эталонных образцов национального центра «Симэх», учреждены стипендии кузнецам, олонхосутам—сказителям якутского героического эпоса «Олонхо», признанного шедевром устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

В настоящее время, как отметил Айсен Николаев, 325 человек носят почетное звание «Народный мастер Республики Саха (Якутия)», а 781 — звание «Мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия)».

«Труд народных умельцев – это не просто ремесло, а философия, язык, на котором говорит сама душа Якутии с миром. В их руках оживает древняя память предков: тонкая резьба по кости и дереву, изящная гравировка по металлу, тепло и узоры национальной одежды, неповторимые изделия из бересты и конского волоса. Благодаря мастерам уникальные традиции не уходят в прошлое, а получают новое дыхание, обретают современные формы, и к ним приобщается подрастающее поколение», – отметил в своем поздравлении глава республики.