Фестиваль «Таврида.АРТ» вновь состоится в Крыму

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» представляет собой не просто мероприятие, а настоящий центр для юных талантов. Это место, куда стекается молодёжь со всей России, чтобы найти единомышленников, проявить свои способности и совместно создавать новые произведения. Раскинувшись на 250 гектарах живописного побережья, площадка обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения концертов, театральных представлений и выставок. В период проведения фестиваля эта территория преображается в живой, динамичный город искусств, где встречаются представители разных регионов и культур. Улицы напоняются народными традициями России, создавая уникальную атмосферу масштабного творческого пространства.

Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), отметил символичность проведения фестиваля в Год единства народов России: «Мы объединим искусство разных народов нашей страны на фестивале «Таврида.АРТ»». Он напомнил, что в 2025 году на берегу Чёрного моря фестиваль собрал 100 000 человек из всех уголков страны, объединённых любовью к Родине и её богатой культуре. «В этом году мы ожидаем ещё больше заявок как от зрителей, так и от участников — молодых людей, которые готовы показать себя и воспользоваться всеми возможностями, которые открывает для них «Таврида»», — добавил Гуров.

В 2026 году «Таврида.АРТ» пройдёт в Крыму, на территории арт-кластера «Таврида», с 7 по 9 августа. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной, включая сотни мероприятий: музыкальные выступления звёзд и начинающих артистов, театральные постановки и уличные перформансы, кинопоказы, арт-шествия, гастрономические шоу, ярмарки, выставки, экскурсии, лекции, мастер-классы и встречи с известными общественными и культурными деятелями.

Для гостей фестиваль станет прекрасной возможностью объединить полноценный отдых, культурное развитие и время, проведённое с семьёй. Предусмотрена возможность проживания в палаточном городке на территории фестиваля. Для самых юных посетителей разработана специальная детская программа.

Для участников, молодых профессионалов творческих индустрий, «Таврида.АРТ» — это платформа для самопрезентации и демонстрации своих проектов широкой аудитории, включая экспертов и зрителей. Будут организованы тематические арт-кварталы по направлениям: «мода, архитектура и дизайн», «музыка», «изобразительное искусство», «театр и цирк», «кино», «литература и медиа», «за сценой» (для специалистов ивент-индустрии) и «среда образования» (для представителей образовательных учреждений). В рамках арт-кварталов пройдут мастер-классы, круглые столы, встречи, воркшопы и семинары.