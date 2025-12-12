«Человек, шагнувший в небо»: Музей Мирового океана представил макет ракеты К.Э. Циолковского

11 декабря Музей Мирового океана совместно Музеем истории космонавтики им. К.Э. Циолковского представил новый выставочный проект, посвященный выдающемуся учёному‑самородку и основоположнику российской космонавтики – Константину Эдуардовичу Циолковскому.

Гражданин Вселенной, как называл себя изобретатель, несмотря на неоконченное обучение из-за потери слуха в раннем возрасте, связал свою жизнь с наукой и преподаванием. Будущий изобретатель родился в Рязанской области и уже с ранних лет мечтал о далеких полетах на железной птице, бегал по крышам домов, прыгал с большой высоты и часто рассказывал о своих заоблачных фантазиях младшему брату, за что родители ласково прозвали его «птицей». В юности Циолковский начал увлекаться изобретательством: рисовал чертежи машин с крыльями, построил двигавшийся за счет силы пара агрегат, а в 15 лет ему пришла идея металлического управляемого аэростата, известного большинству как дирижабль

Почти 40 лет он посвятил педагогике, обучая детей математической и физической наукам в Боровске и Калуге. Его уроки полюбились многим детям благодаря неординарному подходу педагога к проведению занятий и бесконечной любви к экспериментам и открытиям: для демонстрации ученикам физических опытов талантливый учитель использовал электрическую машину собственного изготовления.

Сложно представить, что о вещах, не столь очевидных и сегодня, Циолковский писал еще в далеком XIX веке, опираясь только на книги из библиотек и собственные идеи. В списке достижений «калужского мудреца»: строительство первой в России «воздуходувки» – аэродинамической трубы, разработка моноплана, обоснование возможности осуществления космических полётов при помощи жидкостных ракет и выведение основных расчётных формул их полёта, которые ученые используют и сегодня.

«Выставка «Человек, шагнувший в небо» – новый этап нашего сотрудничества с музеем истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге с которым нас объединяет любовь к науке и космосу. В этом году мы представили совместный проект «Вижу, вижу небо», посвящённый полёту Павла Беляева и Алексея Леонова на космическом корабле «Восход-2». Новая выставка раскроет масштаб личности Циолковского не только как великого учёного, но и как философа-космиста. Его идеи, родившиеся на стыке точной науки и смелой фантазии, вдохновили многих исследователей Вселенной», – отметила заведующий отделом выставок и куратор проекта Марина Королёва.

Конечно, бесценными для человечества стали именно идеи ученого, послужившие двигателем прогресса. Но чтобы эти идеи дошли до потомков и не исказились, была проделана огромная работа. Оформление чертежей, бессонные ночи за написанием книг и пособий, бесконечное проведение опытов – всё это остаётся в тени достижений. Выставка «Человек, шагнувший в небо» раскроет часть рабочего процесса изобретателя и представит уникальные предметы, принадлежавшие Константину Циолковскому. Инструменты, которые ученый не только использовал в своих проектах, но и изготавливал сам, например, весы из жести и шнура и макет насоса для наполнения воздухом моделей дирижаблей. Уже сегодня посетители могут увидеть шаблоны для модели аэростата и макет ракеты, созданный по чертежам легендарного пионера космонавтики. Выставку дополнило собрание картин, отражающих мечтательную и гениальную личность Константина Эдуардовича Циолковского и изображающих его родные края.