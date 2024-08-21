Выставка «Татьяна Кузнецова. Будни ангелов» открылась в Галерее А3

Татьяна Кузнецова. Сон Ариадны. 2024. Холст, масло

В Галерее А3 Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка «Татьяна Кузнецова. Будни ангелов». Это первый персональный проект художницы. Зрители увидят около 30 холстов, вдохновленных одним из самых востребованных и узнаваемых образов в мировом искусстве – образом ангела. Художница приглашает в путешествие по мифологии и детским воспоминаниям, тайнам материнской души и Вселенной, в мир поэзии и музыки, грёз и мечтаний, особой теплоты и искренности.

«Стиль Кузнецовой можно определить как концептуальный символизм. Переосмысленный в реалиях XXI века символизм, который когда-то, на рубеже XIX-XX вв. преподносил реальность с помощью различных аллегорий, мистики и таинственных непостижимых образов», – считает куратор проекта, искусствовед Кристина О’Крейн.

Татьяна Кузнецова видит ангелов прежде всего в женском обличии, в образах прекрасных девушек, олицетворяющих покой и безусловную любовь. А еще эти работы рассказывают о женской силе, силе энергии, способной в моменты самой страшной бури создать спокойствие или, напротив, саму бурю.

«Тема ангела-хранителя меня всегда трогала, чувствую, что они существуют, что они вокруг нас и испытывают наши переживания вместе с нами. И только и ждут, что мы попросим их о помощи, в мыслях пообщаемся с ними. Со мной всегда так: я и прошу о помощи в трудную минуту, и в счастливые моменты благодарю», – говорит Татьяна Кузнецова.

Любовь и музыка – главные источники вдохновения Татьяны. Художница очень ценит возможность быть наедине с собой и свободно рисовать только то, к чему лежит душа.

Татьяна вкладывает в свою живопись очень много эмоций. Каждая ее работа – любовь. Она всегда общается с картинами, сюжеты высвечиваются будто сами собой, а ей остается только почувствовать, увидеть и написать.

Истории, рассказанные художницей, обязательно вдохновят посетителей на создание собственных историй и новые путешествия, даже и в другие виртуальные миры. Эта выставка не только о буднях бестелесных ангелов с крыльями, но и о женщинах, матерях, женах, которые выбирают путь служения любимой семье.

Татьяна Кузнецова. Лунный Паладин. 2012. Холст, масло