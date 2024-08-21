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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставка «Татьяна Кузнецова. Будни ангелов» открылась в Галерее А3

Выставка «Татьяна Кузнецова. Будни ангелов» открылась в Галерее А3

editor
By editor
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Татьяна_Кузнецова_Сон_Ариадны_2024_Х_м

Татьяна Кузнецова. Сон Ариадны. 2024. Холст, масло

В Галерее А3 Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка «Татьяна Кузнецова. Будни ангелов». Это первый персональный проект художницы. Зрители увидят около 30 холстов, вдохновленных одним из самых востребованных и узнаваемых образов в мировом искусстве – образом ангела. Художница приглашает в путешествие по мифологии и детским воспоминаниям, тайнам материнской души и Вселенной, в мир поэзии и музыки, грёз и мечтаний, особой теплоты и искренности.

«Стиль Кузнецовой можно определить как концептуальный символизм. Переосмысленный в реалиях XXI века символизм, который когда-то, на рубеже XIX-XX вв. преподносил реальность с помощью различных аллегорий, мистики и таинственных непостижимых образов», – считает куратор проекта, искусствовед Кристина О’Крейн.

Татьяна Кузнецова видит ангелов прежде всего в женском обличии, в образах прекрасных девушек, олицетворяющих покой и безусловную любовь. А еще эти работы рассказывают о женской силе, силе энергии, способной в моменты самой страшной бури создать спокойствие или, напротив, саму бурю.

«Тема ангела-хранителя меня всегда трогала, чувствую, что они существуют, что они вокруг нас и испытывают наши переживания вместе с нами. И только и ждут, что мы попросим их о помощи, в мыслях пообщаемся с ними. Со мной всегда так: я и прошу о помощи в трудную минуту, и в счастливые моменты благодарю», – говорит Татьяна Кузнецова.

Любовь и музыка – главные источники вдохновения Татьяны. Художница очень ценит возможность быть наедине с собой и свободно рисовать только то, к чему лежит душа.

Татьяна вкладывает в свою живопись очень много эмоций. Каждая ее работа – любовь. Она всегда общается с картинами, сюжеты высвечиваются будто сами собой, а ей остается только почувствовать, увидеть и написать.

Истории, рассказанные художницей, обязательно вдохновят посетителей на создание собственных историй и новые путешествия, даже и в другие виртуальные миры. Эта выставка не только о буднях бестелесных ангелов с крыльями, но и о женщинах, матерях, женах, которые выбирают путь служения любимой семье.

Татьяна_Кузнецова_Лунный_Паладин_2012_Х_м

Татьяна Кузнецова. Лунный Паладин. 2012. Холст, масло

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