В Калужском филиале Музея Победы откроется многопрофильный детский центр

3 июля в Калужском филиале Музея Победы «Музей Г.К. Жукова» откроется детский центр «Победитель». В рамках торжественной церемонии в филиале Музея Победы будет представлена новая экспозиция «Родина маршала» и состоится запуск детского клуба «Лето Побед в Жукове».

«Впервые в Калужской области на базе музея создан многопрофильный детский центр, где на постоянной основе будут проходить занятия с детьми, разрабатываться и внедряться новые форматы экскурсий и квестов, вестись экспозиционно-выставочная работа. Новый центр станет площадкой, где смогут заниматься ребята из Калужской области и других регионов», - отметили в Музее Победы.

Одним из направлений работы детского центра станет проведение детского клуба «Лето Побед в Жукове». Летний клуб впервые распахнет свои двери для юных жителей и гостей города Жукова. До 25 августа в клубе пройдут четыре летних смены, стать участниками которых смогут ребята от 7 до 13 лет. Каждый день мальчишек и девчонок ждут патриотические квесты, развивающие игры, спортивные занятия, детские фестивали и мастер-классы. В распоряжении детей будут два специализированных зала с мультимедийным оборудованием, кинотеатр, спортивная площадка, экспозиции и выставки «Музея Г.К. Жукова» и Дом-музей маршала Г.К. Жукова в д. Стрелковке.

В церемонии торжественного открытия примут участие директор Музея Победы Александр Школьник, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко, Герой Российской Федерации Виктор Вдовкин, правнучка Георгия Жукова Варвара Ерохина. Организаторы также подготовили для гостей гала-концерт «Стартуем в Лето-2023», на котором выступят участники проекта «Главные детские песни», экс-солист группы «На-На» певец Владимир Левкин и другие исполнители.

Кроме того, участников церемонии познакомят с новой экспозицией «Родина маршала», где на площади около 150 кв. метров собраны уникальные фотографии из личного архива правнучки прославленного полководца, а также создана инсталляция «Рабочий кабинет Георгия Жукова», в которую вошли личные вещи маршала. Благодаря материалам, размещенным в мультимедийных комплексах, гости также расширят свои познания в краеведении и узнают, как увековечено имя Георгия Жукова по всему миру. Гостям торжественной встречи о своем школьном музее Боевой славы расскажут ученики из села Высокиничи Калужской области, а во время прямой трансляции свое участие в работе детского центра «Победитель» обсудят представители Военной академии ВКО им. Г.К. Жукова из Твери.

Начало церемонии: 11.00.

Музей им. Г.К. Жукова, г. Жуков, ул. Советская, д. 1.

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