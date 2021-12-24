Искусство и мода переходят в цифровую реальность: в Москве прошло мероприятие по запуску Relictum NFT Marketplace

В Москве прошло мероприятие в честь запуска Relictum NFT Marketplace. Гости смогли познакомиться с авторами, увидеть редкие NFT* и запуск аукционов, а также посетить выставку токенов.

На открытии Relictum NFT Marketplace были презентованы токены редких работ, которые будут проданы на аукционе. Можно приобрести токенизированные оригиналы утерянной картины Малевича «Лунная ночь» (стартовая цена – $460 миллионов), а также эксклюзивные работы Кандинского.

Российский фэшн не остался в стороне. Первый официальный NFT под названием «Consensus 2.0» представил бренд одежды «a quick buck». Его авторы – Анастасия Аникина и Роман Уралович — создали первый российский бренд сексуального нижнего белья и купальников «AnikinA», который представлен в 55 филиалах в 15 странах по всему миру.

«Выход в NFT маркетплейс такого уровня – это возможность для российского бренда одежды заявить о себе на мировой арене и подхватить тренды» – отмечает Роман Уралович.

NFT «Consensus 2.0» декларирует переход бренда в мир метавселенных, а диски с оригинальным логотипом олицетворяют портал в цифровой мир. Токен существует в единственном экземпляре и представлен на маркетплейсе Relictum NFT. Данная работа открывает серию аукционов NFT «a quick buck». Каждый новый NFT является отсылкой к эксклюзивной коллекции бренда, которая будет представлена на New York Fashion Week 2022. Привилегия владеть уникальным объектом до его физического создания – возможность, которую открывают Анастасия Аникина и Роман Уралович для почитателей бренда «a quick buck».Стартовая цена на первый NFT от «a quick buck» – $4040.

Гостей ждал необычный перформанс от художника Миши Либерти, который публично разбил свой витраж. Теперь работа существует в виде цифрового объекта на маркетплейсе, который можно будет приобрести на аукционе с 25 декабря. Кроме самой работы, на продажу будут выставлены цифровые копии лома, с помощью которого была разбита работа. Художник объявил, что часть средств, полученных с продажи копий 3D модели лома, будет передана в фонды по борьбе со СПИДом.

Уничтожение витража стоимостью $30 000, Михаил Либерти © Anna_Relictum

Не менее интересное предложение поступило от проекта «Туган Батыр» – NFT «Стать героем сказки». У покупателей есть уникальная возможность попасть в книгу. Можно выбрать характер, прописать образ и способности персонажа. Стартовая цена – $23000.

Уходящий 2021 год отмечен NFT-революцией. Сегодня коллекционеры готовы платить не за физические, а за цифровые копии работ, а авторы переходят на виртуальный формат. Технологии настолько продвинулись вперед, что людям становятся доступны утраченные достояния. Цифровизация, дошедшая до творчества, переворачивает представление об искусстве и открывает новые яркие горизонты.

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* NFT – «невзаимозаменяемый токен», представляющий собой уникальный цифровой сертификат, который гарантирует оригинальность и дает эксклюзивные права. Транзакция с созданием и последующим приобретением NFT производится в блокчейне – у сделки тысячи одновременных свидетелей, что делает невозможными подделку или замену в рамках любых манипуляций с токенами. Таким образом, NFT дает возможность стать обладателем эксклюзивных цифровых объектов и коммерциализировать творчество.

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