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Более 50 миллионов просмотров собрала Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV

editor
By editor
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премия телеканала ru.tv
Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В LIVE АРЕНЕ прошла XIV Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Шоу запомнилось зрителям сложнейшей сценографией и невероятными номерами. Церемония собрала огромную аудиторию. Полный зал, миллионы зрителей трансляции в эфире телеканала RU.TV и более 50 миллионов пользователей онлайн. 

Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV – одно из самых красивых и долгожданных музыкальных событий в году. Каждый раз телеканал делает все возможное, чтобы как можно больше зрителей, где бы они ни находились, смогли увидеть это яркое событие.

Огромное внимание телеканал RU.TV уделяет продвижению в digital-пространстве, и прошедшая церемония нашла в нем самое широкое отражение, поставив настоящий рекорд по охвату.

Посты, короткие видео, а главное, трансляция в VK Видео собрали сотни тысяч лайков и комментариев. Всего же онлайн-контент о Премии в Сети за несколько дней увидели более 50 миллионов пользователей, а трансляцию посмотрели более 8 миллионов человек. 

И эта цифра увеличивается. 

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