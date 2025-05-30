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Коллекцию раритетов участника Первой и Второй мировых войн передали в Музей Победы

editor
By editor
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Коллекцию раритетов участника Первой и Второй мировых войн передали в Музей Победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В дар Музею Победы на вечное хранение передали коллекцию участника Первой мировой и Великой Отечественной войн Василия Сергеевича Лебедева. Фонды музея пополнили около 20 предметов, среди которых – награды, документы, фотографии и фронтовой дневник.

Василий Сергеевич родился в 1893 году в деревне Покрово Александровского уезда Владимирской губернии в многодетной семье. В 1914 году был признан годным к строевой службе и зачислен в кадры Брянского, затем Московского артиллерийских складов на должность ездового. Во время Московского вооружённого восстания 1917 года находился по службе в Кремле, но в боевых действиях по оказанию сопротивления большевикам участия не принимал, перешел на сторону новой власти. Из рядов РККА был уволен в октябре 1923 года, затем работал в системе жилищно-коммунального хозяйства города Москвы района Арбат. В числе поступлений – личная карточка запасного РККА 1923 года, а также фотокопии периода Первой мировой войны.

«Когда началась Великая Отечественная война, отцу было 48 лет, он не попадал под мобилизацию. И когда к Москве подошли немецкие войска, он сказал, что не может сидеть спокойно и пошел на фронт в ополчение сам. Он был старшиной. Много чего ему пришлось пережить, он был контужен, был в окружении, выходил из окружения», – рассказала дочь фронтовика Зоя Васильевна Ветошкина (Лебедева).

В музей на Поклонной горе поступили уникальные реликвии времен Великой Отечественной – фронтовой дневник, почтовые карточки и конверт, пробитые осколком немецкой авиабомбы.

«Он всегда возил дневник с собой. У него была лошадь с жеребенком, он подвозил снаряды бойцам. И однажды вот так вез и увидел, как летит самолет, он успел в сторону отскочить, и как раз снаряд упал, и ничего от повозки этой не осталось, один только жеребенок бегал и лежал пробитый его дневник. В этом дневнике он описывал свой боевой путь», — поделилась Зоя Васильевна.

Еще одна сохранившаяся реликвия – почтовая карточка, которую Лебедев отправлял своим сослуживцам. В ней он писал, что несмотря на свой не молодой возраст, всё время был на передовых позициях и истреблял вражеских бойцов, и просил товарищей рассказывать, как они служат и помогают фронту.

«Он не дошел до Победы, был сильно ранен, и его комиссовали в августе 1942 года. Он вернулся и работал всю жизнь. Умер в 96 лет. У меня других братьев и сестер не было, я была одна у родителей, а мне сейчас 93 года, и я хочу, чтобы это все хранилось в Музее Победы и подрастающее поколение знало о наших героях», — вспоминает Зоя Васильевна.

Василий Лебедев был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», знаком «Отличник городского хозяйства г. Москвы». Теперь эти награды будут храниться в Музее Победы и экспонироваться в рамках выставочных проектов.

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