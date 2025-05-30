Цифровая флора: Ксения Баданова о новом теле искусства

В её цифровых цветах — биение пульса. В изгибах виртуальных лепестков — отголоски живой плоти. Ксения Баданова, тюменская медиахудожница и исследовательница новых форм чувств, приглашает зрителя в мир, где технология не вытесняет человеческое, а переосмысляет его.

На новой выставке зрители вглядываются в экран и вдруг узнают там нечто знакомое — возможно, самих себя. Так говорит со зрителем «Офелия. После» — триптих, созданный с помощью нейросетей, где цветы кажутся живыми организмами. Их поверхность — влажная, шероховатая, будто кожа. Их форма — бионическая, пульсирующая. Это не ботаника и не фантазия, это цифровая телесность, способная чувствовать без тела.

Ксения уже пять лет работает на стыке 3D-графики и искусственного интеллекта. Для неё это не просто технология, а инструмент с особым восприятием. Ксения не воспринимает ИИ как угрозу искусству, а видит в нем новый визуальный язык: «ИИ — не замена, а продолжение художника. Мы просто учимся с ним говорить». Один из её предыдущих проектов — «Alice&friends» — посвящён роботам-гуманоидам, ставшим частью повседневности. Как и тогда, сейчас Ксения продолжает говорить о границах живого и искусственного, о взаимодействии сознания с машиной.

В поисках искренности

Художница уверена: современному зрителю сегодня особенно важно видеть что-то «своё» — близкое, узнаваемое. «Люди устали от иронии. Им хочется тепла и подлинности, — говорит она. — Особенно это видно в Тюмени, где активно поддерживаются проекты с локальным смыслом, памятью, эмоцией». Ксения подчеркивает, что в Тюмени, где где она живёт и преподаёт, она замечает пробуждающийся интерес к локальному: памяти, детству, культурным кодам.

На открытии она представила также инсталляции Floralis I и II — небоскрёбы будущего, «вырастающие» из воды. Они словно дышат, улавливая свет, ветер, дыхание пространства. Это архитектура-организм, где природа и технология сливаются в нечто совершенно новое.

Художница считает: в эпоху рассеянного внимания люди стремятся вернуться к телу — к ощущению себя, к контакту. Именно поэтому так притягательны работы, в которых зритель находит собственное отражение — пусть даже и трансформированное цифровыми фильтрами.

Именно такое погружение в новую телесность, в ощущения и эмоции через технологии стало возможным благодаря открытию «Flacon Space x Парковый» — мультифункционального культурного пространства в Тюмени. Оно стало результатом коллаборации московской команды Flacon и девелоперской компании «Колесник», объединивших усилия, чтобы вдохнуть в город новые культурные смыслы.