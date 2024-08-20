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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваХедлайнерами фестиваля «Портал 2030-2050» станут диджеи EDM-сцены с мировыми именами

Хедлайнерами фестиваля «Портал 2030-2050» станут диджеи EDM-сцены с мировыми именами

editor
By editor
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Levandoskiy-&-SCHE

В начале сентября москвичей и гостей столицы ждет насыщенная музыкальная программа в рамках фестиваля «Портал 2030-2050» в Сколково. Мировые звезды электронной музыки представят свои известные треки и новые сеты. В число первых хедлайнеров фестиваля вошли: Alex Gaudino, Joezi, CHRIS IDH, Atsou и Levandovskiy & SCHE. Событие проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Alex-Gaudino

Одним из артистов фестиваля стал всемирно известный диджей и продюсер из Италии Alex Gaudino. Музыкант создает свежие и динамичные хаус-композиции, добавляя в каждый новый трек свое видение и непревзойденную элегантность. Его трек Destination Calabria вошел во все мировые чарты еще в 2007 году и не теряет своей актуальности по настоящее время.

Joezi

Еще одним артистом фестиваля «Портал. ЗВУК» станет Joezi — диджей и саунд-продюсер, работающий в стиле афро-хаус. На счету музыканта более 60 треков, выпущенных на ведущих мировых лейблах. Хит Joezi — Amathole покорил самую разную аудиторию — от любителей легких ритмов, до настоящих ценителей электронной музыки.

Chris-IDH

Свои треки аудитории форума представит CHRIS IDH — греческий диджей и продюсер. За последние 10 лет Chris IDH активно сотрудничал с международными лейблами и выпускал композиции, известные широкой аудитории. Музыкант стал популярен благодаря своим работам в жанрах афроджаз, афрохаус и техно.

Atsou

В лайнап фестиваля также включен Atsou (Madorasindahouse) — электронный музыкант, создающий неповторимые сеты в жанрах электроники и хауса. Его музыку отличают глубокие басы и запоминающиеся мелодии.

Также в сет-лист вошли российские музыканты Levandovskiy & SCHE (на фото вверху) — электронный дуэт, включающий в себя артиста творческого объединения «Газгольдер» саунд-продюсера Levandovskiy и диджея из Москвы SCHE. В ярком тандеме диджеи получают уникальное звучание латиноамериканских мотивов, объединенных с электронной музыкой.

Организаторы подготовили множество сюрпризов для любителей электронной музыки, одним из них станет секретный гость, имя которого будет раскрыто в преддверии фестиваля «Портал. ЗВУК»

Список хедлайнеров фестиваля «Портал 2030-2050» также пополнится как российскими, так и иностранными музыкантами. Ожидается, что свои сеты жителям и гостям Москвы подарят более 15 артистов EDM-сцены.

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