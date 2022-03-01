Выставка новых поступлений открылась в Государственном Историческом музее

270 тысячами предметов пополнилась коллекция музея за истекшие двадцать лет. Часть экспонатов выставлена в залах постоянной экспозиции музея. Комплектование фондов ведётся с начала основания музея, отдельные экспонаты музей принимал в дар, другие приобретал, третьи передавали по завещанию.

ГИМ-114405. И VIII-6701. Икона. Богоматерь Знамение «Абалацкая». Первая треть XVIII века

Выставка «Выбор времени. Новые поступления» открывает обширную и самую разнообразный отбор экспонатов: декоративно-прикладное искусство, личные вещи известных людей и первых лиц ХХ века (портфель адмирала Александра Колчака, советского государственного деятеля Никиты Сергеевича Хрущева), живопись ХХ века (работы Анатолия Зверева), чайный сервиз, выполненный по заказу императора Александра II, произведения изобразительного искусства.

Появилась в собрании музея и предметы иконописи: икона «Богоматерь Знамение» (Абалацкая), созданная на территории Западной Сибири в первой трети XVIII века, и новгородская икона «Рождество Христово» последней трети XV века. «На иконе «Рождество Христово» в виде дуги изображено небо, а в самой дуге – сын Небесный, мы видим ангелов, мы видим Богоматерь, волхвов. Это редкая иконография, одна подобная икона есть во Пскове, другая – Москве (ГТГ)», — рассказала заведующая отделом древнерусской живописи ГИМ Тарасенко Людмила Петровна, кандидат искусствоведения. В Сибири икона «Богоматерь Знамения» считалась самой почитаемой, а резной позолоченный фон в качестве декорирования применялся на Украине», — продолжила Людмила Петровна. Самым большим по количеству экспонатов стал отдел археологических исследований. В экспозиционных залах музея представлены предметы, найденные во время экспедиций в разных областях России.

Выставка продлится до 3 октября 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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